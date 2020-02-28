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Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-офф
45 мин., 1-й тайм
Ред Булл ЗальцбургАйнтрахт Франкфурт
11
11
Формат: Тайм - 45 мин. Первый матч 1:4
Основное время
2,20
3,00
3,75
2,10
3.50
1,73
1,33
4.50
3,25
5,50
2.50
1,14
Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-офф
47 мин., 1-й тайм
Расчет строго по ТВ-трансляции
Угловые (основное время)
—
1,73
15.50
1,99
2,36
14.50
1,52
1,39
16.50
2,76
Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-офф
47 мин., 1-й тайм
Расчёт строго по ТВ-трансляции
Желтые карточки (основное время)
1,73
3,77
3,92
1,82
5.50
1,89
2,55
5.00
1,45
1,45
6.00
2,55
Международные. Клубы. Евролига. Мужчины
20 мин., перерыв 2-й четв.
ХимкиАСВЕЛ
3528
3014
6542
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
-
17,00
16,75
1,85
191.50
1,90
2,00
190.50
1,75
1,75
192.50
2,00
Международные. Клубы. Евролига. Мужчины
не начался
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Заключение пари временно недоступно
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