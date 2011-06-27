Избранное
LIVE131
Видео
52
Скоро
Популярное424Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига47Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф22Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва2TT-Cup4
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
50 000 000 ₽0:0 в вашу пользуСуперэкспрессГорячая линия

Генеральный партнёр
Российской премьер-лиги

50 000 000 ₽

Максимальный выигрыш*

Максимальный выигрыш на матчи РПЛ увеличен
до 15 000 000 рублей. Хотите ещё больше?

Становитесь участником программы лояльности
и получите возможность выиграть до 50 000 000 рублей
на матчах РПЛ

Перейти на линию
* Максимально возможный выигрыш на матчи РПЛ
0:0 в вашу пользу

Заключили пари на точный счёт, но команды
разочаровали нулевой ничьей?

БК «Лига Ставок» возвращает сумму вашего пари,
если матч закончился со счётом 0:0!

Перейти на линию
Суперэкспресс дня

Не хотите долго собирать экспресс?
БК «Лига Ставок» сделала это за вас!

При заключении пари на «Экспрессе дня», суммарный
коэффициент всех исходов будет выше!

Перейти на линию
Горячая линия
01 Предложите своё пари
на матчи РПЛ
02 Разместите его
c хэштегом
#давайпоспорим
на своей странице
ВКонтакте
03 Вы можете заключить
пари на события, которые
интересны именно вам,
и получить фрибет 1 000 ₽!
Условия акции
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию52
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru