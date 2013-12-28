Букмекерская компания «Лига Ставок» — источник ярких спортивных эмоций для любителей ставок на спорт.

Мы развиваем букмекерский бизнес в России, участвуем в развитии национального спорта и создаём новую сферу спортивных развлечений.

Компания основана в 2008 году и одной из первых получила лицензию ФНС на деятельность по приёму ставок в России.

Сегодня БК «Лига Ставок» — это 3 500 сотрудников, которые работают в 500 клубах в 120 городах Российской Федерации.

БК «Лига Ставок» — обладатель престижных премий в области букмекерского бизнеса и спортивной индустрии:

лауреат высшей награды в области электронных коммуникаций «Премия Рунета» (2016 г.)

трёхкратный лауреат национальной премии «Спорт и Россия» (2017–2019 гг.)

лауреат премии народного доверия «Марка №1 в России» (2018 г.)

обладатель Гран-при «Абсолютно лучший букмекер» независимой премии BR AWARDS (2019 г.)

победитель в номинации «Лучшее мобильное приложение» независимой премии BR AWARDS (2019 г.)

обладатель награды МАТЧ-ТВ «За вклад в развитие российского спорта» (2019 г.)

возглавляет Национальный рейтинг букмекеров (2019 г.)

БК «Лига Ставок» развивает многолетнее партнёрство с Российской Премьер-Лигой, направленное на популяризацию российского футбола и на противодействие коррупции в спорте.

В 2010 году БК «Лига Ставок» первой из российских букмекерских компаний стала сотрудничать с РПЛ в рамках «Общеевропейской системы раннего оповещения» по борьбе с договорными матчами.

Сегодня БК «Лига Ставок» — генеральный партнёр Российской Премьер-Лиги.

С 2017 года компания сотрудничает с Федерацией хоккея России, возглавляемой Владиславом Третьяком. БК «Лига Ставок» — официальный партнёр сборной России по хоккею. Совместно с БК «Лига Ставок» ФХР реализует стратегию по развитию профессионального и детско-юношеского хоккея в нашей стране.

В 2019 г. состоялось подписание долгосрочного соглашения между Федерацией регби России и БК «Лига Ставок» о стратегическом партнёрстве по развитию и популяризации регби в России. В этом же году БК «Лига Ставок» стала официальным партнёром Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России.

Бренд-амбассадор БК «Лига Ставок» — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук. С БК «Лига Ставок» сотрудничают авторитетные спортивные эксперты, среди которых: легендарный футболист Евгений Ловчев, ведущая «Матч-ТВ» Мария Орзул, обладатель полной коллекции наград «Что? Где? Когда?» Борис Левин и футбольный комментатор Роман Нагучев.

БК «Лига Ставок» развивает социально-благотворительную деятельность, оказывая поддержку благотворительным организациям: фонду «Созвездие Добра» имени Олега Журавского, фонду развития детско-юношеского бокса Николая Валуева, а также фонду помощи детям «Линия жизни».

В 2019 году БК «Лига Ставок» возглавила Национальный рейтинг букмекеров, обнародованный независимой аналитической группой «РБК Исследования рынков» http://rating.sportrbc.ru/

Деятельность компании регулирует Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 244-ФЗ» от 29 декабря 2006 года.

Более подробно о деятельности и достижениях БК «Лига Ставок» читайте в Википедии.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ статья 15, пункт 6

Перечень мероприятий 28.12.2018

Перечень мероприятий от 05.04.2018

Сводная ведомость 05.04.2018

Сводная ведомость 28.12.2018

Перечень мероприятий 18.12.2019

Сводная ведомость 18.12.2019