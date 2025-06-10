Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на третью игру в финальной серии плей-офф НБА.
Искусственный интеллект определил, что «Тандер» одержат победу с вероятностью в процентном соотношении 69,1% к 30,9%.
Напомним, счёт в серии до четырёх побед равный — 1-1.
Матч состоится в ночь на 12 июня в Индианаполисе. Начало встречи — в 3:30 по московскому времени.
Бителло признан лучшим игроком сезона в «Динамо»
10.06.2025
Бразильский полузащитник опередил в голосовании Гладышева и Лунева.
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, по итогам голосования 25-летний хавбек набрал 38% голосов.
На втором месте оказался нападающий Ярослав Гладышев (36%). Третьим стал вратарь Андрей Лунев, получивший 10% голосов.
В минувшем сезоне игрок провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.
Фото: matchtv.ru
Экс-хоккеист «Торонто» перешёл в «Локомотив»
10.06.2025
Ярославский клуб объявил о подписании контракта с Маком Холлоуэллом.
Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», соглашение рассчитано на один сезон.
«Мэйпл Лифс» выбрали Холлоуэлла в четвёртом раунде драфта НХЛ-2018. Всего в лиге он провёл 6 матчей в 2022 году и отдал 2 результативные передачи.
В минувшем сезоне игрок выступал за фарм-клуб «Питтсбург Пингвинз» в АХЛ, где набрал 31 (1+30) очко за 56 игр.
«Ак Барс» объявил об уходе Егор Коршкова
10.06.2025
Казанский клуб расстался с 28-летним нападающим.
Как сообщает пресс-служба «зелёных», соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
По информации «Чемпионата», хоккеист продолжит карьеру в «Тракторе». Он подпишет с челябинцами двухлетний контракт.
В минувшем сезоне игрок провёл 65 матчей и набрал 24 (8+16) очков при показателе полезности «+6».
Фото: khl.ru
Де Брёйне отправился на медосмотр в Италию
10.06.2025
Бельгийский полузащитник в ближайшее время завершит переход в «Наполи».
Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в четверг прибудет в Италию для финализации перехода в «Наполи». Об этом
Как сообщает Sky Italy, 33-летний хавбек в четверг прибудет в Рим, где подпишет контракт с новым клубом и пройдёт медицинское обследование. Его соглашение с «Манчестер Сити» истекает в конце июня, поэтому футболист оформит переход в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне бельгиец провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.
Дьекереш разозлён на «Спортинг» из-за срыва договорённости по трансферу
10.06.2025
Шведский форвард удалил упоминание клуба из соцсетей на фоне конфликта.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист ещё летом 2023 года отказался от нескольких предложений, после чего получил от «зелёно-белых» обещание покинуть клуб в 2025 году за сумму в 65 миллионов евро.
Однако теперь руководство требует за форварда около 80 миллионов. По мнению игрока, это нарушает прежнюю договорённость.
В минувшем сезоне 27-летний швед провёл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 мяча и отдал 13 голевых передач. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 75 миллионов евро.
Сборная США установила антирекорд XXI века
10.06.2025
Команда Маурисио Почеттино разгромно проиграла Швейцарии.
Товарищеская встреча прошла на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Как сообщает ESPN, поражение стало четвёртым подряд для американской сборной на домашних стадионах. Последний раз подобная серия случалась в далёком 1988 году.
Перед этим американцы проиграли Панаме (0:1) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ, Канаде (1:2) в матче за третье место, а также уступили Турции (1:2) в контрольной игре.
США является одной из стран-организаторов грядущего чемпионата мира 2026 года, матчи которого также пройдут в Канаде и Мексике.
Лерой Сане уйдёт из «Баварии»
10.06.2025
Немецкий футболист намерен продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает The Athletic, 29-летний форвард летом 2025 года перейдёт в «Галатасарай» на правах свободного агента. Он подпишет контракт сроком на три года с зарплатой 15 миллионов евро в год.
Действующее соглашение нападающего с мюнхенской командой истекает 30 июня 2025 года. Интерес к игроку также проявлял саудовский «Аль-Хиляль», а руководство «красных» предлагало остаться.
Сане выступал за «Баварию» с 2020 года. За это время он провёл 220 матчей, забил 61 мяч и отдал 55 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 32 миллиона евро.
Анчелотти рассказал о своих ближайших планах в Бразилии
10.06.2025
Главный тренер «селесао» прокомментировал выход команды на чемпионат мира-2026.
Во вторник бразильцы одержали победу над Парагваем (1:0). Благодаря этому успеху команда досрочно квалифицировалась на ЧМ-2026.
«Это был хороший матч. В первом тайме мы хорошо играли, владели мячом, контролировали его, хотя и не забили много голов. Во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом очень довольны. Мы должны работать, у нас впереди еще целый год, важно завершить квалификацию хорошим выступлением. Болельщики счастливы. Я хотел бы поблагодарить их за приём. Мы уехали счастливыми, теперь нужно смотреть вперёд.
Мои планы? Во-первых, найти жильё. Во-вторых, поехать на клубный чемпионат мира. В-третьих, у меня есть длинный список игроков, которые находятся по всему миру — в Бразилии, Европе и Аравии. Это около 70 игроков. У нас будет время оценить каждого из них. Все 70 претендуют на поездку на чемпионат мира. Нет определённого списка из 25 или 26 человек», — приводит слова Анчелотти Globo.
Напомним, чемпионат мира по футболу состоится с 15 июня по 13 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
В «Ростове» не будет кардинальных изменений состава
10.06.2025
Донской клуб намерен точечно усилиться в летнее трансферное окно.
Об этих планах сообщил президент «жёлто-синих» Арташес Арутюнянц.
«В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее, мы продолжаем работать, с правительством мы находимся в партнерстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме.
Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров — штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону 2025/2026.
Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними — формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне «Ростов» финишировал восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 30 матчах.
Футбол: fc-rostov.ru
Кошелев покинул «Ак Барс»
10.06.2025
Казанский клуб обменял нападающего в «Адмирал».
Как сообщает пресс-служба «зелёных», взамен казанцы получили денежную компенсацию.
По информации СМИ, размер выплаты от приморской команды составил 1000 рублей.
Кошелев пополнил состав «Ак Барса» в 2023 году в результате трёхстороннего обмена с участием «Авангарда» и «Металлурга».
В минувшем сезоне 29-летний форвард провёл 76 матчей и набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «-6».
Фото: ak-bars.ru
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Тейани Рейндерса
10.06.2025
Нидерландский полузащитник пополнил состав «горожан».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на пять лет.
В минувшем сезоне он провел 54 встречи во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 млн евро.
Подопечные Хосепа Гвардиолы на клубном ЧМ-2025 сыграют в одной группе с «Аль-Айном», «Ювентусом» и «Видадом». Турнир начнётся 15 июня.
Игорь Никитин покинул «Локомотив»
10.06.2025
Ярославский клуб объявил об уходе главного тренера.
«Хоккейный клуб «Локомотив» сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027-го года», — говорится в сообщении «железнодорожников».
Ожидается, что 52-летний специалист вернётся в ЦСКА. По информации СМИ, он подпишет с «армейцами» соглашение на пять лет.
Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством команда в минувшем сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.
Фото: khl.ru
Англия впервые уступила африканской сборной
10.06.2025
Команда Томаса Тухеля потерпела историческое поражение от Сенегала в товарищеском матче.
Встреча состоялась во вторник, 10 июня, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, и завершилась со счётом 1:3.
Первый мяч был забит уже на седьмой минуте — отличился Гарри Кейн. Однако гости быстро отыгрались и вышли вперёд благодаря голам Исмаила Сарра, Хабиба Диарра и Чейха Сабали.
Как сообщает Opta, до этого «три льва» провели 21 матч против представителей африканского континента, в которых одержали 15 побед и шесть раз сыграли вничью. Поражение от сенегальцев стало первой неудачей в подобных встречах.
Англия также впервые пропустила три мяча от африканской команды — ранее соперникам из этого региона удавалось забивать максимум дважды.
Определились ещё три участника чемпионата мира-2026
10.06.2025
Сборные Бразилии, Эквадора и Австралии официально завоевали путевки на мировое первенство.
Бразильцы в 16-м туре южноамериканской квалификации обыграли Парагвай со счётом 1:0 — победный мяч забил Винисиус Жуниор на 44-й минуте. С 25 очками «селесао» гарантировали себе выход на ЧМ, который станет для них 23-м подряд. Бразилия остаётся единственной сборной, не пропускавшей ни одного турнира с момента его основания.
Эквадор на выезде сыграл вничью с Перу — 0:0. Этот результат позволил команде набрать 25 очков и досрочно оформить выход на ЧМ. В концовке встречи эквадорцы остались в меньшинстве после удаления Алана Франко.
Сборная Австралии взяла верх над Саудовской Аравией в Джидде — 2:1. Голами отметились Коннор Меткалф и Митчелл Дьюк. У хозяев отличился Абдулрахман Аль-Абуд, а Салем Аль-Давсари не реализовал пенальти на 85-й минуте. Австралийцы заняли второе место в группе C азиатской квалификации, уступив только Японии.
Для Австралии это будет шестое подряд участие в финальной стадии чемпионата мира и седьмое в истории. Ранее из зоны АФК путевки получили Япония, Иран, Южная Корея, Узбекистан и Иордания.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля и станет первым турниром с участием 48 сборных.
Покер Гладышева помог сборной России победить Беларусь
09.06.2025
Форвард московского «Динамо» установил рекорд национальной команды.
Товарищеская встреча состоялась в Минске и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.
На четыре мяча Гладышева хозяева смогли ответить лишь точным ударом Вадима Пигаса.
Нападающий «бело-голубых» стал лишь третьим игроком в истории сборной России, оформившим покер в одном матче. До него подобное удавалось только Артёму Дзюбе — в матчах с Лихтенштейном (7:0) в 2015 году и Сан-Марино (9:0) в 2019-м, а также Олегу Саленко, который отличился пятью мячами в игре чемпионата мира 1994 года с Камеруном (6:1).
Кроме того, Гладышев установил рекорд сборной по скорости хет-трика — он оформил его за 33 минуты. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Бесчастных, который забил трижды за 38 минут в игре отборочного цикла ЧМ-2002 против Швейцарии (4:0).
Фото: rfs.ru
Итоги сезона в Лиге 1: главные сенсации и разочарования
09.06.2025
Рассказываем о важных событиях в минувшем розыгрыше чемпионата Франции.
Три россиянина
Матвей Сафонов, перебравшийся прошлым летом из «Краснодара» в «ПСЖ», провел дебютный сезон во Франции. Он собрал полный комплект возможных трофеев — золото чемпионата, Кубок страны и наконец долгожданную для парижан Лигу чемпионов.
Правда, большую часть времени Сафонов оставался дублером итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но российский голкипер все же внес свой вклад: в ряде матчей, включая игры Кубка и даже Лиги чемпионов, тренеры доверяли ему место в воротах — и он не подводил.
Конкуренция была здоровой: Матвей терпеливо ждал шанса и играл надежно, когда получал возможность. В итоге россиянин провел за сезон 17 матчей, из которых 7 были «на ноль» при 13 пропущенных мячах.
Для Александра Головина сезон выдался куда менее радужным. Полузащитник «Монако» большую часть кампании боролся не с соперниками, а с хронической травмой лодыжки. Из-за проблем со здоровьем 29-летний хавбек пропустил в общей сложности почти пять месяцев и часто выходил на поле через боль.
Как результат — всего три гола и одна результативная передача за сезон, худший показатель за все семь лет карьеры в Монако. Тем не менее «монегаски» сумели взять бронзу даже без яркой игры своего русского плеймейкера. Головин появлялся на поле эпизодически (29 матчей за сезон) и явно был далек от оптимальной формы.
Еще тяжелее сложился год для Далера Кузяева в «Гавре». Команда до последнего тура сражалась за выживание, а российский хавбек потерял место в основе.
В прошлом году 32-летний футболист был одним из лидеров клуба, но с приходом нового тренера Дидье Дигара всё изменилось. Полузащитник дважды выбывал из строя из-за травм и так и не смог вновь закрепиться в составе. В чемпионате и Кубке на его счету лишь 13 матчей и один забитый мяч в ворота «Монако».
Новый тренер не слишком доверял россиянину, чаще выпуская других исполнителей в центре поля. В итоге «Гавр» финишировал 15-м, едва избежав вылета, а вклад Кузяева в спасение оказался минимальным.
Трансфер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»
Одним из главных событий зимнего трансферного окна стал переход грузинского вингера в стан «парижан». Экс-звезда «Наполи», который знаком российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин», перебрался на «Парк де Пренс» и сразу стал частью новой атакующей линии Луиса Энрике.
Сам главный тренер «ПСЖ» называл Кварацхелию долгосрочной инвестицией, однако Хвича адаптировался практически мгновенно. Его универсализм пришелся ко двору: грузинского дриблера использовали на разных позициях в нападении, и всюду он был эффективен.
Во Франции хавбек стал ещё более непредсказуемым: по ходу матчей он свободно менял фланги и при необходимости смещался в центр, доставляя соперникам массу проблем. Получив культовый 7-й номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе, грузин быстро доказал, что способен заменить ушедшего лидера. Он забивал, ассистировал и внёс ощутимый вклад в весенние успехи «ПСЖ».
Самое яркое выступление сезона
Еще год назад «Страсбург» цеплялся за прописку в элите, а сейчас «эльзасцы» превратились в настоящую сенсацию чемпионата.
Молодой английский тренер Лиам Росеньор, возглавивший команду прошлым летом, сотворил маленькое чудо: из борца за выживание клуб превратился в претендента на еврокубки.
«Страсбург», недавно балансировавший на грани вылета, обрел смелый атакующий стиль и уверенность в своих силах. В итоге они заняли седьмое место и получили путёвку в Лигу конференций.
Одним из ярких эпизодов сезона стал безумный матч против «Лиона», завершившийся перестрелкой — 3:4. Команда Росеньора пусть и уступила, но показала несгибаемый характер, трижды поразив ворота именитого соперника.
Под руководством нового наставника «Страсбург» забивал значительно больше и радовал публику результативным футболом. Теперь они готовятся представить Францию на европейской арене — колоссальный прогресс за год.
Лучший трансфер
Кто бы мог подумать, что самым ценным приобретением сезона окажется зимнее приобретение «Монако» — 22-летний датчанин Мика Биерет?
Форвард, еще недавно выступавший за австрийский «Штурм», во второй половине чемпионата Франции превзошёл все ожидания. Он присоединился к «монегаскам» в январе и поначалу рассматривался лишь как игрок ротации, но уже через пару недель о нем говорила вся страна.
Свой первый гол за новый клуб он забил в конце января в матче против «Ренна» (3:2). А дальше началось нечто невероятное. Биерет принялся штамповать голы залпами: в феврале оформил сразу три хет-трика! Под горячую руку новичка попали «Осер», «Нант» и «Реймс» — каждому из этих соперников датчанин отгрузил по три мяча.
Такая феерия позволила Биерету войти в историю: он стал первым футболистом Лиги 1 за последние 70 лет, кому удалось сделать три хет-трика в своих первых семи матчах. Естественно, подобный бомбардирский подвиг принес «Монако» немало очков.
Весенний спурт команды во многом произошел благодаря голевому чутью Мики, резко усилившего атаку «монегасков». В итоге «Монако» уверенно занял третье место и вернулся в Лигу чемпионов. Трансфер Биерета уже называют лучшей сделкой клуба за последние годы.
Провальный трансфер «Ниццы»
Не все новички оправдали ожидания. Самым провальным приобретением сезона, пожалуй, стало приобретение «Ниццы» форварда Юссуфы Мукоко.
Юного таланта из дортмундской «Боруссии» ждали с оптимизмом, но реальность оказалась куда прозаичнее. Немецкий нападающий не сумел закрепиться в составе и большую часть времени провел на скамейке, а его статистика удручает. За весь сезон у Мукоко лишь 2 гола в 19 матчах, и оба — в национальном первенстве.
На европейской арене толку от него не было: «Ницца» вылетела рано, а Юссуфа не забил ни разу. Вдобавок зимой разгорелся скандал: приемный отец игрока заявил, что на самом деле Мукоко не 20, а 24 года — возраст сына был занижен в документах. Эта новость бросила тень на репутацию футболиста и ударила по его уверенности. В итоге рискованное приобретение обернулось полным фиаско: «Ницца» так и не решила проблемы в нападении, а Мукоко, вероятно, вернется в Дортмунд ни с чем.
Бан Паулу Фонсеки
Не обошлось без громких скандалов и на тренерском мостике. Главный тренер «Лиона» получил девятимесячную дисквалификацию — беспрецедентный случай для Лиги 1.
В марте, после матча с «Брестом», эмоциональный португалец в резкой форме набросился на арбитра Бенуа Мийо. Словесная перепалка переросла в оскорбления, а, по некоторым данным, и в физический контакт.
Лига наказала Фонсеку максимально строго, отстранив от любой футбольной деятельности до 30 ноября 2025 года. Его случай стал горьким уроком для всех: даже именитый наставник не застрахован от срыва и его тяжелых последствий.
Чемпионство «ПСЖ»
В противоположность чужим кризисам, у «парижан» сезон прошел под знаком стабильности и триумфа. Луис Энрике, получив карт-бланш на строительство команды мечты, сполна оправдал доверие руководства. Его подопечные доминировали с первого тура, захватив лидерство и не отпустив его до финиша.
Парижане оформили досрочное чемпионство за несколько туров до конца, оторвавшись от конкурентов с солидным запасом. Ключевым фактором успеха стала феноменальная игра в атаке.
После ухода Мбаппе команду повел за собой Усман Дембеле. Еще недавно он слыл скорее ассистентом, чем голеадором, но при Энрике переродился в по-настоящему результативного нападающего. 28-летний француз провел лучший сезон в карьере, став лучшим бомбардиром Лиги 1 с 21 голом и добавив восемь мячей в Лиге чемпионов, которую «ПСЖ» наконец покорил.
Помимо этого, новички органично вписались в команду. Баланс между обороной и нападением был найден, и парижане уверенно побеждали как в буднях Лиги 1, так и на европейской арене. Досрочно став чемпионом, «Пари Сен-Жермен» спокойно переключился на главную цель — Лигу чемпионов. Освободившись от внутреннего давления, звезды «ПСЖ» выдали блестящую весеннюю кампанию и довели дело до исторического требла.
Теперь «красно-синие» имеют шанс стать сильнейшей командой не только в Европе, но и во всём мире. Уже менее чем через неделю, 15 июня, стартует клубный ЧМ-2025. Команда из Парижа попала в группу B, где их соперниками будут «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
Матвей Мичков не смог выиграть «Колдер Трофи»
09.06.2025
Награду лучшему новичку сезона в НХЛ получил защитник Лэйн Хатсон из «Монреаля».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, хоккеист «Канадиенс» набрал 1832 очка по итогам голосования Ассоциации спортивных журналистов. Он провёл 82 матча в сезоне и стал самым результативным среди новичков, записав на свой счёт 66 (6+60) очков.
Второе место занял голкипер «Калгари Флэймз» Дастин Вольф (1169), третьим стал первый номер драфта-2024 — нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (1104).
Российский форвард «Филадельфии» замкнул четвёрку (645). Он стал лучшим снайпером среди новичков, оформив 26 голов и добавив 37 передач в 80 матчах. Однако ни один из голосовавших не поставил россиянина на первое место.
«Манчестер Сити» подписал Райана Шерки
09.06.2025
Английский клуб объявил о переходе полузащитника «Лиона».
Как сообщает пресс-служба «горожан», 21-летний француз заключил пятилетний контракт.
«Это мечта. Присоединиться к такому клубу, как «Сити», и получить шанс развиваться под руководством Пепа – очень особенный момент в моей карьере. Я всю жизнь работал ради этого. Я люблю футбол и хочу расти вместе с этой командой. Все знают, насколько силён этот клуб. И я готов взять на себя ответственность за победы», — заявил Шерки.
Отмечается, что футболист будет включён в заявку команды на клубный чемпионат мира, который 15 июня стартует в США.
21-летний футболист провёл за сезон 44 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.
Подопечные Хосепа Гвардиолы на клубном ЧМ-2025 сыграют в одной группе с «Аль-Айном», «Ювентусом» и «Видадом».
Альба останется главным тренером «Ростова»
09.06.2025
Испанский специалист продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Об этом решении сообщил председатель совета директоров клуба Игорь Сорокин.
Также стало известно о кадровых изменениях в руководстве. Новым генеральным директором назначен Игорь Гончаров, ранее занимавший аналогичную должность в клубе «Чайка» из Песчанокопского. Он сменил на посту Вадима Рыбакова.
«Решением совета директоров на должность генерального директора утверждён Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — приводит слова Сорокина пресс-служба клуба.
Альба возглавил «Ростов» в феврале 2025 года после ухода Валерия Карпина. Под его руководством команда финишировала восьмой в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 30 матчах.
Футбол: fc-rostov.ru
Эли Даса покинул московское «Динамо»
09.06.2025
«Бело-голубые» объявили об уходе капитана сборной Израиля.
Как сообщает пресс-служба клуба, у 32-летнего защитника истёк контракт, и он стал свободным агентом.
«Благодарим за профессиональное отношение к делу и любовь к клубу!» — говорится в сообщении.
Всего за столичную команду Даса провёл 78 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач. В сезоне-2023/24 стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.
Фото: matchtv.ru
Сборная России объявила состав на матч с Беларусью
09.06.2025
Полузащитник Дмитрий Баринов выйдет на игру с капитанской повязкой.
Товарищеская встреча состоится в Минске.
Полностью стартовый состав российской команды выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Сергей Пиняев, Иван Сергеев.
Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Фото: ria.ru
«Манчестер Сити» подписал голкипера из «Челси»
09.06.2025
«Горожане» объявили о переходе Маркуса Беттинелли.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним вратарем рассчитано на один сезон. Он сможет помочь команде на клубном чемпионате мира-2025 в США.
Свой единственный матч за лондонский клуб он провёл летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
Подопечные Хосепа Гвардиолы на клубном ЧМ-2025 сыграют в одной группе с «Аль-Айном», «Ювентусом» и «Видадом». Турнир начнётся 15 июня.
ЦСКА не ведёт переговоры с Марцелом Личкой
09.06.2025
«Армейцы» продолжают поиск нового главного тренера после ухода Марко Николича.
Как сообщает «РБ Спорт», руководство московского клуба пока не определилось с кандидатурой нового наставника и не ведёт переговоров с чешским специалистом.
В понедельник «красно-синие» официально объявили об уходе Николича. Под руководством сербского тренера команда в сезоне-2024/25 завоевала Кубок России и финишировала третьей в РПЛ.
В мае Личка был отправлен в отставку в московском «Динамо». Ранее он также работал в «Оренбурге».
Фото: matchtv.ru
«Манчестер Юнайтед» хочет включить Зиркзе в сделку по Осимхену
09.06.2025
Английский клуб ведёт переговоры с «Наполи» о возможном обмене нападающими.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцам интересен форвард «МЮ», который может усилить глубину состава команды перед возвращением в Лигу чемпионов. Однако «адзурри» рассчитывают получить ещё и денежную компенсацию.
Зиркзе перебрался на «Олд Траффорд» летом 2024 года. В сезоне он провёл 49 матчей, во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Контракт 24-летнего нидерландца с «манкунианцами» действует до лета 2029 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 30 млн.
Бакаев близок к переходу в «Локомотив»
09.06.2025
Футболист прошёл медосмотр перед трансфером в московский клуб.
Как сообщает «Чемпионат», стороны продолжают обсуждать потенциальное сотрудничество.
Ожидается, что 28-летний полузащитник подпишет с «железнодорожниками» контракт на 3 года.
В минувшем сезоне хавбек выступал за «Химки» на правах аренды из «Зенита». Он провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Фото: matchtv.ru
Джоб Беллингем стал игроком «Боруссии»
09.06.2025
Дортмундский клуб объявил о переходе младшего брата футболиста «Реала».
Как сообщает пресс-служба «жёлто-чёрных», соглашение с 19-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2030 года.
Отмечается, что хавбек примет участие в клубном чемпионате мира. За новую команду он будет заявлен под 77-м номером.
Ранее игрок два сезона выступал в английском «Сандерленде», в составе которого провёл 90 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей при 4 голевых передачах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.
Напомним, клубный ЧМ-2025 стартует 15 июня в США. Соперниками «Боруссии» на групповом этапе стали «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунс» и Ульсан Хёндэ».
Осипенко близок к переходу в «Зенит»
09.06.2025
Петербургский клуб выиграл у «Динамо» конкуренцию за 31-летнего футболиста.
Как сообщает источник РИА Новости Спорт, близкий к сделке, «сине-бело-голубые» более чем в два раза превысили предложение московского клуба по зарплате. Защитнику «Ростова» было предложено более 3 миллионов евро в год.
Контракт игрока с «жёлто-синими» истекает летом 2027 года. В минувшем сезоне он провёл за донской клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
Фото: fc-rostov.ru
«Челси» отказался от трансфера Майка Меньяна
09.06.2025
Клуб не стал увеличивать предложенную сумму за голкипера сборной Франции.
По информации Sky Sports, «синие» прекратили переговоры по возможному трансферу вратаря «Милана». Лондонский клуб оценил француза в сумму от 10 до 15 млн евро и не намерен был превышать собственную оценку.
Официальное предложение по игроку сделано не было, а сам интерес возник спонтанно — «аристократам» предложили игрока, несмотря на то, что позиция вратаря не входила в планы на текущее трансферное окно.
Также сообщается, что сделка по Джейми Гиттенсу из дортмундской «Боруссии» вряд ли состоится сегодня — клубам не удалось согласовать условия до окончания дедлайна. Однако «Челси» может вернуться к этому трансферу позднее летом.
Напомним, лондонцы выступят на клубном чемпионате мира-2025, который 15 июня стартует в США. Подопечные Энцо Марески сыграют в группе D вместе с американским «Лос-Анджелесом», бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом».
Раньери отклонил предложение возглавить сборную Италии
09.06.2025
Специалист предпочёл остаться в структуре «Ромы» после завершения тренерской карьеры.
«Я благодарю президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравину за эту возможность, большую честь, но я размышлял и решил остаться в распоряжении «Ромы» на моем новом посту в полном объеме», — приводит слова 73-летнего специалиста La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что Лучано Спаллетти завершил работу с национальной командой. Под его руководством сборная Италии 9 июня провела последний матч, одержав победу над Молдавией — 2:0.
Раньери остался в римском клубе в роли старшего советника. Главным тренером команды стал Джан Пьеро Гасперини.
В минувшем сезоне «римляне» в чемпионате Италии финишировали на пятом месте и завоевали путёвку в Лигу Европы.