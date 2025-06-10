Итоги сезона в Лиге 1: главные сенсации и разочарования

Рассказываем о важных событиях в минувшем розыгрыше чемпионата Франции.

Три россиянина

Матвей Сафонов, перебравшийся прошлым летом из «Краснодара» в «ПСЖ», провел дебютный сезон во Франции. Он собрал полный комплект возможных трофеев — золото чемпионата, Кубок страны и наконец долгожданную для парижан Лигу чемпионов.

Правда, большую часть времени Сафонов оставался дублером итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но российский голкипер все же внес свой вклад: в ряде матчей, включая игры Кубка и даже Лиги чемпионов, тренеры доверяли ему место в воротах — и он не подводил.

Конкуренция была здоровой: Матвей терпеливо ждал шанса и играл надежно, когда получал возможность. В итоге россиянин провел за сезон 17 матчей, из которых 7 были «на ноль» при 13 пропущенных мячах.

Для Александра Головина сезон выдался куда менее радужным. Полузащитник «Монако» большую часть кампании боролся не с соперниками, а с хронической травмой лодыжки. Из-за проблем со здоровьем 29-летний хавбек пропустил в общей сложности почти пять месяцев и часто выходил на поле через боль.

Как результат — всего три гола и одна результативная передача за сезон, худший показатель за все семь лет карьеры в Монако. Тем не менее «монегаски» сумели взять бронзу даже без яркой игры своего русского плеймейкера. Головин появлялся на поле эпизодически (29 матчей за сезон) и явно был далек от оптимальной формы.

Еще тяжелее сложился год для Далера Кузяева в «Гавре». Команда до последнего тура сражалась за выживание, а российский хавбек потерял место в основе.

В прошлом году 32-летний футболист был одним из лидеров клуба, но с приходом нового тренера Дидье Дигара всё изменилось. Полузащитник дважды выбывал из строя из-за травм и так и не смог вновь закрепиться в составе. В чемпионате и Кубке на его счету лишь 13 матчей и один забитый мяч в ворота «Монако».

Новый тренер не слишком доверял россиянину, чаще выпуская других исполнителей в центре поля. В итоге «Гавр» финишировал 15-м, едва избежав вылета, а вклад Кузяева в спасение оказался минимальным.

Трансфер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»

Одним из главных событий зимнего трансферного окна стал переход грузинского вингера в стан «парижан». Экс-звезда «Наполи», который знаком российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин», перебрался на «Парк де Пренс» и сразу стал частью новой атакующей линии Луиса Энрике.

Сам главный тренер «ПСЖ» называл Кварацхелию долгосрочной инвестицией, однако Хвича адаптировался практически мгновенно. Его универсализм пришелся ко двору: грузинского дриблера использовали на разных позициях в нападении, и всюду он был эффективен.

Во Франции хавбек стал ещё более непредсказуемым: по ходу матчей он свободно менял фланги и при необходимости смещался в центр, доставляя соперникам массу проблем. Получив культовый 7-й номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе, грузин быстро доказал, что способен заменить ушедшего лидера. Он забивал, ассистировал и внёс ощутимый вклад в весенние успехи «ПСЖ».

Самое яркое выступление сезона

Еще год назад «Страсбург» цеплялся за прописку в элите, а сейчас «эльзасцы» превратились в настоящую сенсацию чемпионата.

Молодой английский тренер Лиам Росеньор, возглавивший команду прошлым летом, сотворил маленькое чудо: из борца за выживание клуб превратился в претендента на еврокубки.

«Страсбург», недавно балансировавший на грани вылета, обрел смелый атакующий стиль и уверенность в своих силах. В итоге они заняли седьмое место и получили путёвку в Лигу конференций.

Одним из ярких эпизодов сезона стал безумный матч против «Лиона», завершившийся перестрелкой — 3:4. Команда Росеньора пусть и уступила, но показала несгибаемый характер, трижды поразив ворота именитого соперника.

Под руководством нового наставника «Страсбург» забивал значительно больше и радовал публику результативным футболом. Теперь они готовятся представить Францию на европейской арене — колоссальный прогресс за год.

Лучший трансфер

Кто бы мог подумать, что самым ценным приобретением сезона окажется зимнее приобретение «Монако» — 22-летний датчанин Мика Биерет?

Форвард, еще недавно выступавший за австрийский «Штурм», во второй половине чемпионата Франции превзошёл все ожидания. Он присоединился к «монегаскам» в январе и поначалу рассматривался лишь как игрок ротации, но уже через пару недель о нем говорила вся страна.

Свой первый гол за новый клуб он забил в конце января в матче против «Ренна» (3:2). А дальше началось нечто невероятное. Биерет принялся штамповать голы залпами: в феврале оформил сразу три хет-трика! Под горячую руку новичка попали «Осер», «Нант» и «Реймс» — каждому из этих соперников датчанин отгрузил по три мяча.

Такая феерия позволила Биерету войти в историю: он стал первым футболистом Лиги 1 за последние 70 лет, кому удалось сделать три хет-трика в своих первых семи матчах. Естественно, подобный бомбардирский подвиг принес «Монако» немало очков.

Весенний спурт команды во многом произошел благодаря голевому чутью Мики, резко усилившего атаку «монегасков». В итоге «Монако» уверенно занял третье место и вернулся в Лигу чемпионов. Трансфер Биерета уже называют лучшей сделкой клуба за последние годы.

Провальный трансфер «Ниццы»

Не все новички оправдали ожидания. Самым провальным приобретением сезона, пожалуй, стало приобретение «Ниццы» форварда Юссуфы Мукоко.

Юного таланта из дортмундской «Боруссии» ждали с оптимизмом, но реальность оказалась куда прозаичнее. Немецкий нападающий не сумел закрепиться в составе и большую часть времени провел на скамейке, а его статистика удручает. За весь сезон у Мукоко лишь 2 гола в 19 матчах, и оба — в национальном первенстве.

На европейской арене толку от него не было: «Ницца» вылетела рано, а Юссуфа не забил ни разу. Вдобавок зимой разгорелся скандал: приемный отец игрока заявил, что на самом деле Мукоко не 20, а 24 года — возраст сына был занижен в документах. Эта новость бросила тень на репутацию футболиста и ударила по его уверенности. В итоге рискованное приобретение обернулось полным фиаско: «Ницца» так и не решила проблемы в нападении, а Мукоко, вероятно, вернется в Дортмунд ни с чем.

Бан Паулу Фонсеки

Не обошлось без громких скандалов и на тренерском мостике. Главный тренер «Лиона» получил девятимесячную дисквалификацию — беспрецедентный случай для Лиги 1.

В марте, после матча с «Брестом», эмоциональный португалец в резкой форме набросился на арбитра Бенуа Мийо. Словесная перепалка переросла в оскорбления, а, по некоторым данным, и в физический контакт.

Лига наказала Фонсеку максимально строго, отстранив от любой футбольной деятельности до 30 ноября 2025 года. Его случай стал горьким уроком для всех: даже именитый наставник не застрахован от срыва и его тяжелых последствий.

Чемпионство «ПСЖ»

В противоположность чужим кризисам, у «парижан» сезон прошел под знаком стабильности и триумфа. Луис Энрике, получив карт-бланш на строительство команды мечты, сполна оправдал доверие руководства. Его подопечные доминировали с первого тура, захватив лидерство и не отпустив его до финиша.

Парижане оформили досрочное чемпионство за несколько туров до конца, оторвавшись от конкурентов с солидным запасом. Ключевым фактором успеха стала феноменальная игра в атаке.

После ухода Мбаппе команду повел за собой Усман Дембеле. Еще недавно он слыл скорее ассистентом, чем голеадором, но при Энрике переродился в по-настоящему результативного нападающего. 28-летний француз провел лучший сезон в карьере, став лучшим бомбардиром Лиги 1 с 21 голом и добавив восемь мячей в Лиге чемпионов, которую «ПСЖ» наконец покорил.

Помимо этого, новички органично вписались в команду. Баланс между обороной и нападением был найден, и парижане уверенно побеждали как в буднях Лиги 1, так и на европейской арене. Досрочно став чемпионом, «Пари Сен-Жермен» спокойно переключился на главную цель — Лигу чемпионов. Освободившись от внутреннего давления, звезды «ПСЖ» выдали блестящую весеннюю кампанию и довели дело до исторического требла.

Теперь «красно-синие» имеют шанс стать сильнейшей командой не только в Европе, но и во всём мире. Уже менее чем через неделю, 15 июня, стартует клубный ЧМ-2025. Команда из Парижа попала в группу B, где их соперниками будут «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».