Определились ещё три участника чемпионата мира-2026
10.06.2025
Сборные Бразилии, Эквадора и Австралии официально завоевали путевки на мировое первенство.
Бразильцы в 16-м туре южноамериканской квалификации обыграли Парагвай со счётом 1:0 — победный мяч забил Винисиус Жуниор на 44-й минуте. С 25 очками «селесао» гарантировали себе выход на ЧМ, который станет для них 23-м подряд. Бразилия остаётся единственной сборной, не пропускавшей ни одного турнира с момента его основания.
Эквадор на выезде сыграл вничью с Перу — 0:0. Этот результат позволил команде набрать 25 очков и досрочно оформить выход на ЧМ. В концовке встречи эквадорцы остались в меньшинстве после удаления Алана Франко.
Сборная Австралии взяла верх над Саудовской Аравией в Джидде — 2:1. Голами отметились Коннор Меткалф и Митчелл Дьюк. У хозяев отличился Абдулрахман Аль-Абуд, а Салем Аль-Давсари не реализовал пенальти на 85-й минуте. Австралийцы заняли второе место в группе C азиатской квалификации, уступив только Японии.
Для Австралии это будет шестое подряд участие в финальной стадии чемпионата мира и седьмое в истории. Ранее из зоны АФК путевки получили Япония, Иран, Южная Корея, Узбекистан и Иордания.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля и станет первым турниром с участием 48 сборных.
Покер Гладышева помог сборной России победить Беларусь
09.06.2025
Форвард московского «Динамо» установил рекорд национальной команды.
Товарищеская встреча состоялась в Минске и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.
На четыре мяча Гладышева хозяева смогли ответить лишь точным ударом Вадима Пигаса.
Нападающий «бело-голубых» стал лишь третьим игроком в истории сборной России, оформившим покер в одном матче. До него подобное удавалось только Артёму Дзюбе — в матчах с Лихтенштейном (7:0) в 2015 году и Сан-Марино (9:0) в 2019-м, а также Олегу Саленко, который отличился пятью мячами в игре чемпионата мира 1994 года с Камеруном (6:1).
Кроме того, Гладышев установил рекорд сборной по скорости хет-трика — он оформил его за 33 минуты. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Бесчастных, который забил трижды за 38 минут в игре отборочного цикла ЧМ-2002 против Швейцарии (4:0).
Фото: rfs.ru
Итоги сезона в Лиге 1: главные сенсации и разочарования
09.06.2025
Рассказываем о важных событиях в минувшем розыгрыше чемпионата Франции.
Три россиянина
Матвей Сафонов, перебравшийся прошлым летом из «Краснодара» в «ПСЖ», провел дебютный сезон во Франции. Он собрал полный комплект возможных трофеев — золото чемпионата, Кубок страны и наконец долгожданную для парижан Лигу чемпионов.
Правда, большую часть времени Сафонов оставался дублером итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но российский голкипер все же внес свой вклад: в ряде матчей, включая игры Кубка и даже Лиги чемпионов, тренеры доверяли ему место в воротах — и он не подводил.
Конкуренция была здоровой: Матвей терпеливо ждал шанса и играл надежно, когда получал возможность. В итоге россиянин провел за сезон 17 матчей, из которых 7 были «на ноль» при 13 пропущенных мячах.
Для Александра Головина сезон выдался куда менее радужным. Полузащитник «Монако» большую часть кампании боролся не с соперниками, а с хронической травмой лодыжки. Из-за проблем со здоровьем 29-летний хавбек пропустил в общей сложности почти пять месяцев и часто выходил на поле через боль.
Как результат — всего три гола и одна результативная передача за сезон, худший показатель за все семь лет карьеры в Монако. Тем не менее «монегаски» сумели взять бронзу даже без яркой игры своего русского плеймейкера. Головин появлялся на поле эпизодически (29 матчей за сезон) и явно был далек от оптимальной формы.
Еще тяжелее сложился год для Далера Кузяева в «Гавре». Команда до последнего тура сражалась за выживание, а российский хавбек потерял место в основе.
В прошлом году 32-летний футболист был одним из лидеров клуба, но с приходом нового тренера Дидье Дигара всё изменилось. Полузащитник дважды выбывал из строя из-за травм и так и не смог вновь закрепиться в составе. В чемпионате и Кубке на его счету лишь 13 матчей и один забитый мяч в ворота «Монако».
Новый тренер не слишком доверял россиянину, чаще выпуская других исполнителей в центре поля. В итоге «Гавр» финишировал 15-м, едва избежав вылета, а вклад Кузяева в спасение оказался минимальным.
Трансфер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»
Одним из главных событий зимнего трансферного окна стал переход грузинского вингера в стан «парижан». Экс-звезда «Наполи», который знаком российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин», перебрался на «Парк де Пренс» и сразу стал частью новой атакующей линии Луиса Энрике.
Сам главный тренер «ПСЖ» называл Кварацхелию долгосрочной инвестицией, однако Хвича адаптировался практически мгновенно. Его универсализм пришелся ко двору: грузинского дриблера использовали на разных позициях в нападении, и всюду он был эффективен.
Во Франции хавбек стал ещё более непредсказуемым: по ходу матчей он свободно менял фланги и при необходимости смещался в центр, доставляя соперникам массу проблем. Получив культовый 7-й номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе, грузин быстро доказал, что способен заменить ушедшего лидера. Он забивал, ассистировал и внёс ощутимый вклад в весенние успехи «ПСЖ».
Самое яркое выступление сезона
Еще год назад «Страсбург» цеплялся за прописку в элите, а сейчас «эльзасцы» превратились в настоящую сенсацию чемпионата.
Молодой английский тренер Лиам Росеньор, возглавивший команду прошлым летом, сотворил маленькое чудо: из борца за выживание клуб превратился в претендента на еврокубки.
«Страсбург», недавно балансировавший на грани вылета, обрел смелый атакующий стиль и уверенность в своих силах. В итоге они заняли седьмое место и получили путёвку в Лигу конференций.
Одним из ярких эпизодов сезона стал безумный матч против «Лиона», завершившийся перестрелкой — 3:4. Команда Росеньора пусть и уступила, но показала несгибаемый характер, трижды поразив ворота именитого соперника.
Под руководством нового наставника «Страсбург» забивал значительно больше и радовал публику результативным футболом. Теперь они готовятся представить Францию на европейской арене — колоссальный прогресс за год.
Лучший трансфер
Кто бы мог подумать, что самым ценным приобретением сезона окажется зимнее приобретение «Монако» — 22-летний датчанин Мика Биерет?
Форвард, еще недавно выступавший за австрийский «Штурм», во второй половине чемпионата Франции превзошёл все ожидания. Он присоединился к «монегаскам» в январе и поначалу рассматривался лишь как игрок ротации, но уже через пару недель о нем говорила вся страна.
Свой первый гол за новый клуб он забил в конце января в матче против «Ренна» (3:2). А дальше началось нечто невероятное. Биерет принялся штамповать голы залпами: в феврале оформил сразу три хет-трика! Под горячую руку новичка попали «Осер», «Нант» и «Реймс» — каждому из этих соперников датчанин отгрузил по три мяча.
Такая феерия позволила Биерету войти в историю: он стал первым футболистом Лиги 1 за последние 70 лет, кому удалось сделать три хет-трика в своих первых семи матчах. Естественно, подобный бомбардирский подвиг принес «Монако» немало очков.
Весенний спурт команды во многом произошел благодаря голевому чутью Мики, резко усилившего атаку «монегасков». В итоге «Монако» уверенно занял третье место и вернулся в Лигу чемпионов. Трансфер Биерета уже называют лучшей сделкой клуба за последние годы.
Провальный трансфер «Ниццы»
Не все новички оправдали ожидания. Самым провальным приобретением сезона, пожалуй, стало приобретение «Ниццы» форварда Юссуфы Мукоко.
Юного таланта из дортмундской «Боруссии» ждали с оптимизмом, но реальность оказалась куда прозаичнее. Немецкий нападающий не сумел закрепиться в составе и большую часть времени провел на скамейке, а его статистика удручает. За весь сезон у Мукоко лишь 2 гола в 19 матчах, и оба — в национальном первенстве.
На европейской арене толку от него не было: «Ницца» вылетела рано, а Юссуфа не забил ни разу. Вдобавок зимой разгорелся скандал: приемный отец игрока заявил, что на самом деле Мукоко не 20, а 24 года — возраст сына был занижен в документах. Эта новость бросила тень на репутацию футболиста и ударила по его уверенности. В итоге рискованное приобретение обернулось полным фиаско: «Ницца» так и не решила проблемы в нападении, а Мукоко, вероятно, вернется в Дортмунд ни с чем.
Бан Паулу Фонсеки
Не обошлось без громких скандалов и на тренерском мостике. Главный тренер «Лиона» получил девятимесячную дисквалификацию — беспрецедентный случай для Лиги 1.
В марте, после матча с «Брестом», эмоциональный португалец в резкой форме набросился на арбитра Бенуа Мийо. Словесная перепалка переросла в оскорбления, а, по некоторым данным, и в физический контакт.
Лига наказала Фонсеку максимально строго, отстранив от любой футбольной деятельности до 30 ноября 2025 года. Его случай стал горьким уроком для всех: даже именитый наставник не застрахован от срыва и его тяжелых последствий.
Чемпионство «ПСЖ»
В противоположность чужим кризисам, у «парижан» сезон прошел под знаком стабильности и триумфа. Луис Энрике, получив карт-бланш на строительство команды мечты, сполна оправдал доверие руководства. Его подопечные доминировали с первого тура, захватив лидерство и не отпустив его до финиша.
Парижане оформили досрочное чемпионство за несколько туров до конца, оторвавшись от конкурентов с солидным запасом. Ключевым фактором успеха стала феноменальная игра в атаке.
После ухода Мбаппе команду повел за собой Усман Дембеле. Еще недавно он слыл скорее ассистентом, чем голеадором, но при Энрике переродился в по-настоящему результативного нападающего. 28-летний француз провел лучший сезон в карьере, став лучшим бомбардиром Лиги 1 с 21 голом и добавив восемь мячей в Лиге чемпионов, которую «ПСЖ» наконец покорил.
Помимо этого, новички органично вписались в команду. Баланс между обороной и нападением был найден, и парижане уверенно побеждали как в буднях Лиги 1, так и на европейской арене. Досрочно став чемпионом, «Пари Сен-Жермен» спокойно переключился на главную цель — Лигу чемпионов. Освободившись от внутреннего давления, звезды «ПСЖ» выдали блестящую весеннюю кампанию и довели дело до исторического требла.
Теперь «красно-синие» имеют шанс стать сильнейшей командой не только в Европе, но и во всём мире. Уже менее чем через неделю, 15 июня, стартует клубный ЧМ-2025. Команда из Парижа попала в группу B, где их соперниками будут «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
Матвей Мичков не смог выиграть «Колдер Трофи»
09.06.2025
Награду лучшему новичку сезона в НХЛ получил защитник Лэйн Хатсон из «Монреаля».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, хоккеист «Канадиенс» набрал 1832 очка по итогам голосования Ассоциации спортивных журналистов. Он провёл 82 матча в сезоне и стал самым результативным среди новичков, записав на свой счёт 66 (6+60) очков.
Второе место занял голкипер «Калгари Флэймз» Дастин Вольф (1169), третьим стал первый номер драфта-2024 — нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (1104).
Российский форвард «Филадельфии» замкнул четвёрку (645). Он стал лучшим снайпером среди новичков, оформив 26 голов и добавив 37 передач в 80 матчах. Однако ни один из голосовавших не поставил россиянина на первое место.
«Манчестер Сити» подписал Райана Шерки
09.06.2025
Английский клуб объявил о переходе полузащитника «Лиона».
Как сообщает пресс-служба «горожан», 21-летний француз заключил пятилетний контракт.
«Это мечта. Присоединиться к такому клубу, как «Сити», и получить шанс развиваться под руководством Пепа – очень особенный момент в моей карьере. Я всю жизнь работал ради этого. Я люблю футбол и хочу расти вместе с этой командой. Все знают, насколько силён этот клуб. И я готов взять на себя ответственность за победы», — заявил Шерки.
Отмечается, что футболист будет включён в заявку команды на клубный чемпионат мира, который 15 июня стартует в США.
21-летний футболист провёл за сезон 44 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.
Подопечные Хосепа Гвардиолы на клубном ЧМ-2025 сыграют в одной группе с «Аль-Айном», «Ювентусом» и «Видадом».
Альба останется главным тренером «Ростова»
09.06.2025
Испанский специалист продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Об этом решении сообщил председатель совета директоров клуба Игорь Сорокин.
Также стало известно о кадровых изменениях в руководстве. Новым генеральным директором назначен Игорь Гончаров, ранее занимавший аналогичную должность в клубе «Чайка» из Песчанокопского. Он сменил на посту Вадима Рыбакова.
«Решением совета директоров на должность генерального директора утверждён Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — приводит слова Сорокина пресс-служба клуба.
Альба возглавил «Ростов» в феврале 2025 года после ухода Валерия Карпина. Под его руководством команда финишировала восьмой в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 30 матчах.
Футбол: fc-rostov.ru
Эли Даса покинул московское «Динамо»
09.06.2025
«Бело-голубые» объявили об уходе капитана сборной Израиля.
Как сообщает пресс-служба клуба, у 32-летнего защитника истёк контракт, и он стал свободным агентом.
«Благодарим за профессиональное отношение к делу и любовь к клубу!» — говорится в сообщении.
Всего за столичную команду Даса провёл 78 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач. В сезоне-2023/24 стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.
Фото: matchtv.ru
Сборная России объявила состав на матч с Беларусью
09.06.2025
Полузащитник Дмитрий Баринов выйдет на игру с капитанской повязкой.
Товарищеская встреча состоится в Минске.
Полностью стартовый состав российской команды выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Сергей Пиняев, Иван Сергеев.
Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Фото: ria.ru
«Манчестер Сити» подписал голкипера из «Челси»
09.06.2025
«Горожане» объявили о переходе Маркуса Беттинелли.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним вратарем рассчитано на один сезон. Он сможет помочь команде на клубном чемпионате мира-2025 в США.
Свой единственный матч за лондонский клуб он провёл летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
Подопечные Хосепа Гвардиолы на клубном ЧМ-2025 сыграют в одной группе с «Аль-Айном», «Ювентусом» и «Видадом». Турнир начнётся 15 июня.
ЦСКА не ведёт переговоры с Марцелом Личкой
09.06.2025
«Армейцы» продолжают поиск нового главного тренера после ухода Марко Николича.
Как сообщает «РБ Спорт», руководство московского клуба пока не определилось с кандидатурой нового наставника и не ведёт переговоров с чешским специалистом.
В понедельник «красно-синие» официально объявили об уходе Николича. Под руководством сербского тренера команда в сезоне-2024/25 завоевала Кубок России и финишировала третьей в РПЛ.
В мае Личка был отправлен в отставку в московском «Динамо». Ранее он также работал в «Оренбурге».
Фото: matchtv.ru
«Манчестер Юнайтед» хочет включить Зиркзе в сделку по Осимхену
09.06.2025
Английский клуб ведёт переговоры с «Наполи» о возможном обмене нападающими.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцам интересен форвард «МЮ», который может усилить глубину состава команды перед возвращением в Лигу чемпионов. Однако «адзурри» рассчитывают получить ещё и денежную компенсацию.
Зиркзе перебрался на «Олд Траффорд» летом 2024 года. В сезоне он провёл 49 матчей, во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Контракт 24-летнего нидерландца с «манкунианцами» действует до лета 2029 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 30 млн.
Бакаев близок к переходу в «Локомотив»
09.06.2025
Футболист прошёл медосмотр перед трансфером в московский клуб.
Как сообщает «Чемпионат», стороны продолжают обсуждать потенциальное сотрудничество.
Ожидается, что 28-летний полузащитник подпишет с «железнодорожниками» контракт на 3 года.
В минувшем сезоне хавбек выступал за «Химки» на правах аренды из «Зенита». Он провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Фото: matchtv.ru
Джоб Беллингем стал игроком «Боруссии»
09.06.2025
Дортмундский клуб объявил о переходе младшего брата футболиста «Реала».
Как сообщает пресс-служба «жёлто-чёрных», соглашение с 19-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2030 года.
Отмечается, что хавбек примет участие в клубном чемпионате мира. За новую команду он будет заявлен под 77-м номером.
Ранее игрок два сезона выступал в английском «Сандерленде», в составе которого провёл 90 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей при 4 голевых передачах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.
Напомним, клубный ЧМ-2025 стартует 15 июня в США. Соперниками «Боруссии» на групповом этапе стали «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунс» и Ульсан Хёндэ».
Осипенко близок к переходу в «Зенит»
09.06.2025
Петербургский клуб выиграл у «Динамо» конкуренцию за 31-летнего футболиста.
Как сообщает источник РИА Новости Спорт, близкий к сделке, «сине-бело-голубые» более чем в два раза превысили предложение московского клуба по зарплате. Защитнику «Ростова» было предложено более 3 миллионов евро в год.
Контракт игрока с «жёлто-синими» истекает летом 2027 года. В минувшем сезоне он провёл за донской клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
Фото: fc-rostov.ru
«Челси» отказался от трансфера Майка Меньяна
09.06.2025
Клуб не стал увеличивать предложенную сумму за голкипера сборной Франции.
По информации Sky Sports, «синие» прекратили переговоры по возможному трансферу вратаря «Милана». Лондонский клуб оценил француза в сумму от 10 до 15 млн евро и не намерен был превышать собственную оценку.
Официальное предложение по игроку сделано не было, а сам интерес возник спонтанно — «аристократам» предложили игрока, несмотря на то, что позиция вратаря не входила в планы на текущее трансферное окно.
Также сообщается, что сделка по Джейми Гиттенсу из дортмундской «Боруссии» вряд ли состоится сегодня — клубам не удалось согласовать условия до окончания дедлайна. Однако «Челси» может вернуться к этому трансферу позднее летом.
Напомним, лондонцы выступят на клубном чемпионате мира-2025, который 15 июня стартует в США. Подопечные Энцо Марески сыграют в группе D вместе с американским «Лос-Анджелесом», бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом».
Раньери отклонил предложение возглавить сборную Италии
09.06.2025
Специалист предпочёл остаться в структуре «Ромы» после завершения тренерской карьеры.
«Я благодарю президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравину за эту возможность, большую честь, но я размышлял и решил остаться в распоряжении «Ромы» на моем новом посту в полном объеме», — приводит слова 73-летнего специалиста La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что Лучано Спаллетти завершил работу с национальной командой. Под его руководством сборная Италии 9 июня провела последний матч, одержав победу над Молдавией — 2:0.
Раньери остался в римском клубе в роли старшего советника. Главным тренером команды стал Джан Пьеро Гасперини.
В минувшем сезоне «римляне» в чемпионате Италии финишировали на пятом месте и завоевали путёвку в Лигу Европы.
Игор Тудор останется в «Ювентусе»
09.06.2025
Хорватский специалист сохранил пост главного тренера в туринском клубе.
«Игор Тудор будет нашим тренером в сезоне 2025/2026. Мы работаем вместе», — заявил на пресс-конференции генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли.
Тудор в марте возглавил «чёрно-белых». В своей должности он сменил итальянца Тиагу Мотту.
Под руководством хорвата «бьянконери» заняли четвёртое место в турнирной таблице Серии А и завоевали путёвку в Лигу чемпионов.
Кривцов может продолжить карьеру в Италии
09.06.2025
Полузащитник «Краснодара» привлёк внимание «Лацио».
Об интересе к 22-летнему футболисту со стороны европейских клубов рассказал его агент Младен Гргич.
«К Никите есть интерес от «Лацио», еще за ним следят другие итальянские клубы и команды Ла Лиги. В ближайшее время я поеду на встречу с командами, всё обсудим», — цитирует Гргича Sport24.
В минувшем сезоне хавбек провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Фото: matchtv.ru
Томас Франк возглавит «Тоттенхэм»
09.06.2025
Лондонский клуб договорился с датчанином о назначении на пост главного тренера.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «пчелы» согласились расстаться с 51-летним специалистом за 12 миллионов евро.
В пятницу, 6 июня, «шпоры» объявили об увольнении Ангелоса Постекоглу, под руководством которого они выиграли Лигу Европы. Этот трофей стал первым для «Хотспур» с 2008 года.
Комличенко подписал контракт с «Локомотивом»
09.06.2025
Московский клуб объявил о переходе нападающего из «Ростова».
Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», соглашение рассчитано на три сезона. За новую команду он будет выступать под 27-м номером, который ему уступил Вадим Раков.
В минувшем сезоне футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Фото: fc-rostov.ru
«Флорида» разгромила «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли
09.06.2025
Американский клуб вышел вперёд в решающей серии плей-офф НХЛ.
Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
Шайбы в составе «Пантерз» забросили Брэд Маршан, Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад и Эван Родригес.
У «Ойлерз» автором единственного гола стал Кори Перри.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска. Его одноклубник Дмитрий Куликов завершил игру с показателем полезности «+1», у форварда «Эдмонтона» Василия Подколзина — «-1».
Счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу подопечных Пола Мориса. Четвёртая игра состоится в ночь с 12 на 13 июня во Флориде, начало — в 3:00 (мск).
Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры
09.06.2025
Нападающий «Вашингтона» ушёл из хоккея в возрасте 38 лет.
«После 17 незабываемых лет в НХЛ я решил завершить карьеру. Хотел бы поблагодарить «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» за предоставленную мне возможность играть в любимую игру, а также всех моих товарищей по команде, которые сражались со мной каждый вечер, моих тренеров, которые заставляли меня быть лучше каждый день, и персонал, который готовил меня к играм.
Я также хочу поблагодарить болельщиков, благодаря вашей энергии и страсти каждая игра была незабываемой, и для меня было честью играть перед вами», — приводит слова Оши NHLPA.
В 2018 году форвард в составе «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провёл 1010 матчей и набрал 695 (302+393) очков.
Бельгия едва не упустила победу в матче с Уэльсом
09.06.2025
Команда Руди Гарсии позволила соперникам отыграться с 0:3.
Встреча отборочного турнира к ЧМ-2025 состоялась в Брюсселе и завершилась со счётом 4:3.
Автором победного гола стал Кевин Де Брёйне, который отличился на 88-й минуте.
В первом тайме у бельгийцев забили Ромелу Лукаку, Юри Тилеманс и Жереми Доку. Во второй половине гости ответили точными ударами Гарри Уилсона, Сорбы Томаса и Бреннана Джонсона.
Бельгия с 4 очками занимает третье место в таблице группы J. Они уступают Уэльсу (7) и Северной Македонии (8), которые провели на две игры больше.
Сборная Хорватии разгромила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025
Подопечные Златко Далича обыграли соперника со счётом 5:1.
Дубль в составе победителей оформил Андрей Крамарич. Ещё по голу в активе Луки Модрича, Ивана Перишича и Анте Будимира.
Единственный мяч у чешской команды забил Томаш Соучек.
Хорваты с 6 очками занимают второе место в турнирной таблице группы L. Чехи с 9 баллами располагаются на первой строчке, но провели на два матча больше.
Италия победила Молдавию в последнем матче Спаллетти
09.06.2025
Игра отборочного турнира к ЧМ-2026 завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Джакомо Рападори и Андреа Камбьязо.
Напомним, Спаллетти в воскресенье заявил, что уйдёт с поста главного тренера национальной команды после встречи с молдаванами. 6 июня итальянцы разгромно проиграли Норвегии — 0:3.
Италия с 3 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы I. Молдавия (0) идёт пятой.
«Флорида» — «Эдмонтон»: статистическое превью и история личных встреч
08.06.2025
В ночь на 10 июня «Пантерз» примут «Ойлерз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Как складывается серия
Пока что клубы по ходу решающей серии плей-офф НХЛ не просто оправдывают ожидания болельщиков, но и превосходят их. Два очень результативных матча в Эдмонтоне, два овертайма и равный счет по итогам двух встреч (1-1). Плюс огромное количество силовых приемов и борьбы.
«Нас бьют, и мы принимаем на себя удары. У соперника есть довольно четкое представление о том, как мы играем, и они играют так же против нас», — отметил главный тренер «Флориды» Пол Морис, которого цитирует клубная пресс-служба.
Первый поединок остался за «Ойлерз». Они смогли отыграться с 1:3 и победить — 4:3 ОТ. Во втором матче «нефтяники» сравняли счет за 18 секунд до конца третьего периода и вновь перевели встречу в дополнительное время, в котором были сильнее «Пантерз» — 5:4.
То есть в этом финале команды уже отличились 16 раз в двух встречах и готовы превзойти свою результативность 2024 года.
Как сложится их поединок на этот раз?
Турнирный путь
«Ойлерз» завершили регулярный чемпионат только на шестом общем месте в Западной конференции, но в плей-офф набрали ход. В первом раунде подопечные Криса Ноблауха прошли «Лос-Анджелес» (4-2), а затем неожиданно легко разобрались с «Вегасом» (4-1), который был посеян под вторым номером.
В финале Запада «нефтяники» встретились с «Далласом» и снова выиграли в пяти матчах (4-1). Причем «Эдмонтон» уступил в первом матче, но затем оказался сильнее в четырех встречах подряд с общим счетом 19:5.
«Флорида» в регулярном чемпионате заняла третье место в Атлантическом дивизионе, но в плей-офф по-настоящему раскрылась. В первом раунде «пантеры» прошли принципиального соперника — «Тампу-Бэй» (4-1).
Затем была трудная серия с «Торонто», в которой подопечные Пола Мориса проиграли две стартовые встречи, но затем все-таки взяли свое в седьмом матче (4-3). В финале Восточной конференции «Флорида» оказалась сильнее «Каролины» – 4:1.
Интересно, что в семи последних победных матчах «Пантерз» забрасывали в ворота соперников не менее пяти шайб и в целом показывали результативную игру. Но в финале действующим чемпионам противостоит пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Хоть и все титулы «нефтяники» взяли в период с 1984-го по 1990-й год.
История противостояния
Команды встречаются в финале Кубка Стэнли второй год подряд. Причем в НХЛ подобное случилось впервые за 16 лет. В прошлом сезоне в семи встречах сильнее оказалась «Флорида» (4-3). По ходу серии «Пантерз» вели 3-0, но позволили сопернику добраться до седьмого поединка.
При этом в прошлом году соперники выдали один из самых результативных финалов в истории, забросив в ворота друг друга 41 шайбу (в среднем 5,86 за игру).
В завершившемся регулярном чемпионате команды встречались дважды: в декабре и феврале. И оба раза побеждали «пантеры». В гостях — 6:5, а дома — 4:3.
Лидеры
В нынешнем плей-офф главными героями «Флориды» остаются лидеры команды: Сергей Бобровский, Мэттью Ткачук, Александр Барков и Сэм Беннетт.
Российский голкипер идет первым по количеству побед в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли (13) и числу отраженных бросков (456), а также делит лидерство по сухим матчам (3).
Бобровский получает восторженные и заслуженные комплименты как от журналистов, так и от партнеров и главного тренера.
«Бобровский дает нам шансы на победу в каждом матче, раз за разом. Это все, о чем можно мечтать, верно? Его потрясающие сейвы в ключевые моменты матчей — это нечто из ряда вон выходящее», — отмечает форвард Эван Родригес, которого цитирует пресс‑служба НХЛ.
Беннетт — лучший снайпер нынешнего плей-офф (13 голов), а также первый в своей команде по количеству набранных очков (13+6=19). За ним с 17 баллами идут Барков, Ткачук, а также Брэд Маршан и Картер Верхэги.
Что касается общего зачета плей-офф, то здесь лидируют две главные звезды «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид (6+25=31) и Леон Драйзайтль (10+19=29). Также в топ-6 бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли защитник Эван Бушар (7+14=21) и нападающий «Ойлерз» Райан Нюджент-Хопкинс (5+13=18).
Травмы
Главная потеря «Эдмонтона» случилась уже по ходу плей-офф. В четвертом матче финала Запада против «Далласа» серьезную травму получил один из лидеров нападения — Зак Хайман. В одном из эпизодов он получил удар в плечо и досрочно покинул игру, а позже перенес операцию. На этом сезон для него был окончен.
В воскресенье тренировку команды пропустил Нюджент-Хопкинс, но ожидается, что он выйдет на лед в третьей игре финала.
У «Флориды» под вопросом участие в матче форварда Энтони-Джона Грира. Также проблемы со здоровьем испытывали Сэм Рейнхарт и Ээту Луостаринен, но теперь оба в строю.
Когда и где состоится игра
Третий поединок финальной серии НХЛ пройдет в ночь на 10 июня на стадионе «Арена Амерант Банк» в Санрайзе и начнется в 03:00 мск.
Итоги Ла Лиги: главные сенсации и разочарования
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Рассказываем о важных событиях в прошедшем сезоне чемпионата Испании.
«Барса» — чемпион
Свою главную победу «сине-гранатовые» одержали в 35-м туре, когда на своем поле обыграли главного и единственного преследователя в борьбе за чемпионство — мадридский «Реал» (4:3). По ходу встречи «каталонцы» уступали 0:2, но смогли перевернуть ход матча. Именно тогда стало понятно, что подопечные Ханса-Дитера Флика своего не отпустят.
Кроме того, в прошедшем сезоне «Барселона» также выиграла Кубок Испании и Суперкубок страны. До победы в Лиге чемпионов не хватило совсем немного — в полуфинале «сине-гранатовых» остановил миланский «Интер».
«Сельта« и «Райо Вальекано» — в еврокубках
Если попадание «Реала», «Атлетико» и даже «Атлетика» из Бильбао в Лигу чемпионов можно было предположить до старта чемпионата, то пятое место «Вильярреала» стало неожиданностью. Команда Марселино Тораля провела великолепный сезон и получила свою заслуженную путевку в главный еврокубок.
То же самое можно сказать и о «Бетисе» с «Сельтой», которые напрямую прошли в общий этап Лиги Европы. Плюс отметим героический финиш «Райо Вальекано», который в последних пяти турах одержал три победы и не потерпел ни одного поражения. Как итог — место в Лиге конференций.
Неудачи «Сосьедада» и Захаряна
После успеха прошлого сезона эксперты ждали от «бело-голубых» дальнейшего роста, но случилось болезненное падение на 11-ю строчку турнирной таблицы. Между «Мальоркой» и «Валенсией». Были надежды на Лигу Европы, но в 1/8 финала команда ничего не смогла поделать с одним из аутсайдеров АПЛ — «Манчестер Юнайтед».
Арсен Захарян, к большому сожалению, гораздо чаще попадал в новости в связи с очередными травмами и рецидивами. В сумме за весь сезон он провел всего три матча в Ла Лиге, но все же смог отметиться одним голом.
Роналдо продал «Вальядолид»
С 16 очками клуб занял последнее место в турнирной таблице, отстав от 19-й строчки на те же 16 баллов. 30 поражений в 38 матчах и разница мячей 26:90. В итоге легендарный Зубастик, экс-владелец клуба, признал свою ошибку и расстался с командой за 50 млн евро.
Теперь с новыми владельцами — североамериканским инвестиционным фондом Ignite — «бело-фиолетовые» постараются вернуться в Ла Лигу из Сегунды.
Мбаппе — лучший бомбардир и рекордсмен
В 34 проведенных матчах в чемпионате французский форвард «Реала» наколотил 31 мяч и побил клубный рекорд. До этого никому и никогда в истории «сливочных» не удавалось забить столько в дебютном сезоне. Даже Роналдо и Роналду.
В списке бомбардиров за ним расположились Роберт Левандовски (Барселона, 27 голов), Анте Будимир (Осасуна, 21) и Александр Сёрлот (Атлетико, 20).
Теперь Мбаппе готовится поражать ворота соперников на клубном чемпионате мира, который стартует уже 15 июня. Кстати, «Реал» считается фаворитом этого турнира.
Назван фаворит матча «Флорида» — «Эдмонтон»
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Сайт хоккейной статистики Moneypuck опубликовал прогноз на третью игру финальной серии Кубка Стэнли.
Портал оценивает вероятность победы каждой из команд в процентном соотношении. Прогноз основан на модели, которая учитывает множество факторов: от результатов клуба в сезоне до игры конкретных вратарей.
Согласно ему, «Пантерз» имеют 59,8% на победу, а «Ойлерз» — 40,2%.
Напомним, после двух встреч счет в противостоянии равный — 1-1. Третий поединок пройдет в Санрайзе в ночь на 10 июня и начнется в 03:00 мск.
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«Горожане» объявили о трансфере 24-летнего защитника.
В понедельник, 9 июня, на базе английского клуба прошла презентация новичка. Ранее СМИ писали, что сумма сделки составит порядка € 40 млн, а контракт футболиста рассчитан на пять лет.
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Отметим, что весь прошлый сезон Лангле выступал за мадридский клуб на правах аренды. В 34 матчах во всех турнирах он забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.