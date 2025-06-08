Португалия — Испания: статистическое превью и история личных встреч

В воскресенье, 8 июня, в Мюнхене пройдет финал Лиги наций УЕФА.

Яркие полуфиналы и рекорды Роналду

В полуфинале подопечные Роберто Мартинеса обыграли хозяйку финальной части соревнований Германию — 2:1. После гола Флориана Вирца в начале второго тайма Франсишку Консейсау сравнял счет, а затем Криштиану Роналду забил победный мяч.

Многолетний лидер португальцев помнит о своем хет-трике в ярком поединке с испанцами на чемпионате мира 2018 года, но предпочитает думать о настоящем.

«Воспоминания — это часть нашей жизни, они делают нас такими, какие мы есть сейчас. Иногда я возвращаюсь мыслями к этим моментам и надеюсь, что это может вдохновить других. Но футбол научил меня, что прошлое — это прошлое, и нужно жить настоящим. Сейчас мы играем за титул, мы уже выигрывали его однажды, но хотим сделать это снова», — сказал Роналду, которого цитирует пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Роналду обновил свой же мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную, а в воскресенье он может стать рекордсменом по трофеям в составе Португалии — сейчас у него два титула, а может стать три. Кроме того, у него есть шанс обойти Виктора Дьекереша и стать лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги наций.

Не стоит забывать, что предстоящий финал может стать последними для Роналду на международной арене. Официальных заявлений еще не было, но вероятность этого остается высокой.

Сборная Испании полна желания завоевать крупный международный трофей третий год подряд. Ранее они выиграли Лигу наций в 2023-м, а следом Луис де ла Фуэнте привел команду к золоту ЕВРО-2024.

В полуфинале испанцы добились более чем комфортного преимущества в поединке с Францией (4:0), но затем едва не позволили сопернику сделать один из самых впечатляющих камбэков в истории, победив в итоге лишь с разницей в один мяч — 5:4.

Текущая форма и турнирный путь

Испанцы с приходом Луиса де ла Фуэнте набрали потрясающий ход. В последний раз команда проиграла Шотландии 28 марта 2023 года в отборе на Евро. С тех пор в 24 официальных встречах «красная фурия» одержала 22 победы и всего дважды сыграла вничью.

На этом отрезке сборная Испании заняла первое место в отборочном турнире к ЧЕ-2024, а затем и выиграла его. Кроме того, команда победила в Лиге наций сезона-2022/23, а также добралась до полуфинала текущего розыгрыша.

Уверенно испанцы играют и в матчах с грандами. За последний год они разобрались с Хорватией (3:0), Италией (1:0), Германией (2:1), Англией (2:1) и дважды с Францией (2:1 и 5:4). А в четвертьфинале нынешней Лиге наций они по пенальти одолели Нидерланды (2:2 в Роттердаме, 3:3 в Валенсии).

Важно сказать и о высокой результативности испанцев. В последних 13 официальных матчах они всего дважды не смогли забить более одного мяча, а в сумме за этот отрезок отметились 33 голами.

Что касается португальцев, то ситуация внутри сборной напряженная. Во-первых, давно ходят слухи о возможной отставке тренера Роберто Мартинеса и прихода на его место Жозе Моуринью.

Кроме того, путь команды в Лиге Наций получился очень сложным. Хотя в группе команда выиграла четыре матча при двух ничьих, в 1/4 финала ее ждало серьезное сопротивление со стороны сборной Дании.

Первый матч в Копенгагене гости проиграли — 0:1, а на своем поле спаслись только на 86-й минуте, когда Франсишку Тринкан сделал счет 3:2 и перевел противостояние в дополнительное время. Там португальцы забили еще два безответных мяча и в итоге прошли дальше.

Напомним, что Португалия стала победителем первого розыгрыша Лиги наций, но к нынешней форме команды остается много вопросов. Достаточно сказать, что в девяти матчах текущего турнира подопечные Мартинеса только однажды сохранили свои ворота в неприкосновенности.

История противостояния

На этой неделе португальцы впервые с 2000 года обыграли сборную Германии в официальных матчах. Испанию же они не побеждали с 2004-го — в пяти официальных очных встречах подряд.

«Каждая игра — это отдельная история. Мы давно не побеждали Германию, но время идет, все меняется. Мы понимаем, что будет очень тяжело, но такова суть финалов. Испания очень уверена в себе, не проигрывала в 24 официальных матчах подряд, но у нас есть свои сильные стороны. Мы верим, что все сложится в нашу пользу», — сказал Роналду, которого цитирует пресс-служба УЕФА.

Последние очные матчи команд состоялись в 2022 году рамках той же Лиги Наций. В Испании встреча закончилась со счетом 1:1, а в Португалии гости оказались сильнее — 1:0. Единственный мяч тогда на 88-й минуте забил Альваро Мората.

Если же смотреть на всю историю противостояния, то здесь с отрывом впереди испанцы, которые обыграли будущего соперника по финалу 18 раз в 41 матче. Португальцы выиграли только шесть из них, а еще в 17 встречах была зафиксирована ничья.

Составы и травмы

Официальный сайт УЕФА опубликовал следующие ориентировочные составы команд, а также списки игроков, которые не смогут принять участие в матче из-за травм.

Португалия: Кошта; Семеду, Диаш, Инасиу, Мендеш; Витинья, Фернандеш, Ж. Невеш; Б. Силва, Роналду, Нету

Не сыграет: Канселу

Испания: Симон; Порро, ле Норман, Хейсен, Кукурелья; Педри, Руис; Ямаль, Мерино, Уильямс; Оярсабаль

Не сыграют: Родри, Карвахаль, Ляпорт, Перес, Ферран Торрес

Скорее всего, Мартинес не будет делать больших изменений по сравнению с полуфинальным матчем против немцев. Но ожидается, что с первых минут на поле появится Витинья, который в полуфинале получил отдых после финала Лиги чемпионов и начинал встречу на скамейке запасных.

После своего полуфинала де ла Фуэнте сказал, что ему не нужно многое менять к воскресенью. Возможно, состав останется таким же. Но есть вероятность, что в основу вернется победитель ЛЧ Фабиан Руис.

Когда и где состоится игра

Матч пройдет в воскресенье, 8 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.