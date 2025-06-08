«Оклахома» сравняла счет в финальной серии НБА с «Индианой»
08.06.2025
«Тандер» выиграли второй домашний матч — 123:107.
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На счету канадского разыгрывающего 34 очка, пять подборов и восемь результативных передач.
У «Пэйсерс» больше всех баллов на свой счет записал защитник Тайриз Халибертон (17). Также в его активе три подбора и шесть ассистов.
Счет в противостоянии стал 1-1. Третья игра пройдет в Индианаполисе в ночь на 12 июня.
Дешам отметил игру вратаря Меньяна в матче за бронзу Лиги наций
08.06.2025
Тренер Франции прокомментировал поединок за третье место с немцами.
«Когда я создаю свою команду, то хочу, чтобы в атаке она играла как можно более опасно для соперника. По итогу этих двух матчей могу сказать, что да, у нас есть все необходимое, чтобы забивать голы. Мы стали делать это эффективнее, но можно прибавлять еще.
Майк Меньян сегодня играл фантастически на последнем рубеже обороны. Он позволил нам остаться в игре на старте матча. Не буду сидеть и обманывать, что мы заслуживали уйти на перерыв с преимуществом в счете», — рассказал специалист, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
Напомним, в воскресенье, 8 июня, французы обыграли немцев в матче за третье место Лиги наций УЕФА и завоевали бронзу.
Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии
08.06.2025
Специалист рассматривается в качестве замены Лучано Спалетти.
Напомним, ранее экс-тренер «Зенита» сам сообщил, что покинет свой пост после разгромного поражения от Норвегии (0:3) в отборе ЧМ-2026.
Как сообщает The Athletic, другими кандидатами на эту должность являются Клаудио Раньери и Стефано Пиоли.
Последним местом работы Каннаваро было «Динамо» из Загреба, которое он покинул в апреле 2025 года.
Джоб Беллингем близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»
08.06.2025
Младший брат форварда «Реала» может перебраться в Бундеслигу.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 33 млн евро. Отмечается, что также предусмотрены бонусные выплаты в размере 5 млн.
Трансфер 19-летнего Беллингема станет самой дорогой продажей игрока в истории английского клуба, который по итогу прошедшего сезона вышел в АПЛ из Чемпионшипа.
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций
08.06.2025
В финале команда Роберто Мартинеса по пенальти обыграла Испанию.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2.
В составе португальцев мячи забили Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. У испанцев отличились Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. В серии пенальти единственный удар не реализовал Альваро Мората.
Отметим, что португальская команда во второй раз выиграла этот турнир. Первую победу они одержали в 2019 году в дебютном и домашнем розыгрыше, взяв верх над Нидерландами со счётом 1:0.
Игорь Захаркин назначен советником генерального директора СКА
08.06.2025
Экс-тренер сборной России будет помогать Никите Стеничкину.
«Рады сообщить, что Игорь Захаркин присоединяется к СКА! В клубе он займет пост советника генерального директора», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Напомним, ранее в первом раунде Кубка Гагарина СКА уступил московскому «Динамо» (2-4), а по итогам сезона решил заменить тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом.
Фото: championat.com
Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос»
07.06.2025
В финале испанец одержал волевую победу на Янником Синнером.
Матч продолжался 5 часов 29 минут и закончился со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу второй ракетки мира.
Отметим, что по ходу четвертого сета Алькарас отыгрался со счета 3:5 и не позволил итальянцу, занимающего первую строчку мирового рейтинга, реализовать ни одного из трех матчболов.
Соперники впервые встретились в финале турнира «Большого шлема». Причем до этого поединка они оба ни разу не уступали в решающих поединках мейджоров.
Для испанца титул в Париже стал 20-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он побеждал на турнирах в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.
Батраков и Глушенков пропустят матч с белорусской сборной
07.06.2025
В Минск на товарищескую игру отправились 23 футболиста.
«Алексей Батраков, Максим Осипенко и Максим Глушенков не примут участия в матче в Минске из-за микроповреждений. Тренерским и медицинским штабом сборной принято решение не рисковать здоровьем игроков и отпустить их в расположение клубов. Вратарь Матвей Сафонов вернется в расположение французского «ПСЖ» 9 июня», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Полностью заявка сборной России на матч с Беларусью выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва).
Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария).
Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).
Напомним, встреча пройдет 10 июня на Национальном футбольном стадионе в Минске. Начало – в 20:00 мск.
Лучано Спаллетти уйдет с поста главного тренера сборной Италии
07.06.2025
Специалист будет уволен после матча отбора ЧМ-2026 с Молдовой.
Об этом 66-летнему наставнику сообщил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
«Мы разговаривали вчера вечером, и он сообщил мне, что я буду освобожден от должности главного тренера сборной. Мне очень жаль, но я не собираюсь сдаваться. Я бы предпочел остаться и выполнять свою работу, особенно когда дела идут плохо.
Тем не менее это увольнение, и мне необходимо принять это. Я всегда служил своей стране и хочу облегчить будущее для сборной. Нужно искать лучшее решение, контракт со мной будет расторгнут», — сказал Спаллетти, которого цитирует Sky Sport Italia
Напомним, 6 июня сборная Италии разгромно проиграла Норвегии со счетом 0:3 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Экс-тренер «Зенита» возглавлял «скуадру адзурру» с сентября 2023-го. Под его руководством команда в 23 матчах во всех турнирах одержала 11 побед при шести ничьих и шести поражениях.
Суперкомпьютер Opta определил фаворита в матче Португалия — Испания
07.06.2025
Искусственный интеллект в финале Лиги наций отдал предпочтение «красной фурии».
Всего было проведено 10 000 симуляций. В 50,1% случаев победу одерживала команда Луиса де ла Фуэнте. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли в 26,0% прогнозов, а также 23,9% симуляций завершились ничьей в основное время.
Напомним, решающий поединок пройдет в воскресенье, 8 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Португалия — Испания: статистическое превью и история личных встреч
07.06.2025
В воскресенье, 8 июня, в Мюнхене пройдет финал Лиги наций УЕФА.
Яркие полуфиналы и рекорды Роналду
В полуфинале подопечные Роберто Мартинеса обыграли хозяйку финальной части соревнований Германию — 2:1. После гола Флориана Вирца в начале второго тайма Франсишку Консейсау сравнял счет, а затем Криштиану Роналду забил победный мяч.
Многолетний лидер португальцев помнит о своем хет-трике в ярком поединке с испанцами на чемпионате мира 2018 года, но предпочитает думать о настоящем.
«Воспоминания — это часть нашей жизни, они делают нас такими, какие мы есть сейчас. Иногда я возвращаюсь мыслями к этим моментам и надеюсь, что это может вдохновить других. Но футбол научил меня, что прошлое — это прошлое, и нужно жить настоящим. Сейчас мы играем за титул, мы уже выигрывали его однажды, но хотим сделать это снова», — сказал Роналду, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
В полуфинале Роналду обновил свой же мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную, а в воскресенье он может стать рекордсменом по трофеям в составе Португалии — сейчас у него два титула, а может стать три. Кроме того, у него есть шанс обойти Виктора Дьекереша и стать лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги наций.
Не стоит забывать, что предстоящий финал может стать последними для Роналду на международной арене. Официальных заявлений еще не было, но вероятность этого остается высокой.
Сборная Испании полна желания завоевать крупный международный трофей третий год подряд. Ранее они выиграли Лигу наций в 2023-м, а следом Луис де ла Фуэнте привел команду к золоту ЕВРО-2024.
В полуфинале испанцы добились более чем комфортного преимущества в поединке с Францией (4:0), но затем едва не позволили сопернику сделать один из самых впечатляющих камбэков в истории, победив в итоге лишь с разницей в один мяч — 5:4.
Текущая форма и турнирный путь
Испанцы с приходом Луиса де ла Фуэнте набрали потрясающий ход. В последний раз команда проиграла Шотландии 28 марта 2023 года в отборе на Евро. С тех пор в 24 официальных встречах «красная фурия» одержала 22 победы и всего дважды сыграла вничью.
На этом отрезке сборная Испании заняла первое место в отборочном турнире к ЧЕ-2024, а затем и выиграла его. Кроме того, команда победила в Лиге наций сезона-2022/23, а также добралась до полуфинала текущего розыгрыша.
Уверенно испанцы играют и в матчах с грандами. За последний год они разобрались с Хорватией (3:0), Италией (1:0), Германией (2:1), Англией (2:1) и дважды с Францией (2:1 и 5:4). А в четвертьфинале нынешней Лиге наций они по пенальти одолели Нидерланды (2:2 в Роттердаме, 3:3 в Валенсии).
Важно сказать и о высокой результативности испанцев. В последних 13 официальных матчах они всего дважды не смогли забить более одного мяча, а в сумме за этот отрезок отметились 33 голами.
Что касается португальцев, то ситуация внутри сборной напряженная. Во-первых, давно ходят слухи о возможной отставке тренера Роберто Мартинеса и прихода на его место Жозе Моуринью.
Кроме того, путь команды в Лиге Наций получился очень сложным. Хотя в группе команда выиграла четыре матча при двух ничьих, в 1/4 финала ее ждало серьезное сопротивление со стороны сборной Дании.
Первый матч в Копенгагене гости проиграли — 0:1, а на своем поле спаслись только на 86-й минуте, когда Франсишку Тринкан сделал счет 3:2 и перевел противостояние в дополнительное время. Там португальцы забили еще два безответных мяча и в итоге прошли дальше.
Напомним, что Португалия стала победителем первого розыгрыша Лиги наций, но к нынешней форме команды остается много вопросов. Достаточно сказать, что в девяти матчах текущего турнира подопечные Мартинеса только однажды сохранили свои ворота в неприкосновенности.
История противостояния
На этой неделе португальцы впервые с 2000 года обыграли сборную Германии в официальных матчах. Испанию же они не побеждали с 2004-го — в пяти официальных очных встречах подряд.
«Каждая игра — это отдельная история. Мы давно не побеждали Германию, но время идет, все меняется. Мы понимаем, что будет очень тяжело, но такова суть финалов. Испания очень уверена в себе, не проигрывала в 24 официальных матчах подряд, но у нас есть свои сильные стороны. Мы верим, что все сложится в нашу пользу», — сказал Роналду, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
Последние очные матчи команд состоялись в 2022 году рамках той же Лиги Наций. В Испании встреча закончилась со счетом 1:1, а в Португалии гости оказались сильнее — 1:0. Единственный мяч тогда на 88-й минуте забил Альваро Мората.
Если же смотреть на всю историю противостояния, то здесь с отрывом впереди испанцы, которые обыграли будущего соперника по финалу 18 раз в 41 матче. Португальцы выиграли только шесть из них, а еще в 17 встречах была зафиксирована ничья.
Составы и травмы
Официальный сайт УЕФА опубликовал следующие ориентировочные составы команд, а также списки игроков, которые не смогут принять участие в матче из-за травм.
Португалия: Кошта; Семеду, Диаш, Инасиу, Мендеш; Витинья, Фернандеш, Ж. Невеш; Б. Силва, Роналду, Нету Не сыграет: Канселу
Скорее всего, Мартинес не будет делать больших изменений по сравнению с полуфинальным матчем против немцев. Но ожидается, что с первых минут на поле появится Витинья, который в полуфинале получил отдых после финала Лиги чемпионов и начинал встречу на скамейке запасных.
После своего полуфинала де ла Фуэнте сказал, что ему не нужно многое менять к воскресенью. Возможно, состав останется таким же. Но есть вероятность, что в основу вернется победитель ЛЧ Фабиан Руис.
Когда и где состоится игра
Матч пройдет в воскресенье, 8 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Франция обыграла Германию в матче за третье место Лиги наций
07.06.2025
Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу «трехцветных».
В компенсированное к первому тайму время точный удар нанес Килиан Мбаппе, а в конце второго тайма Майкл Олисе с передачи форварда «Реала» на пустые ворота поставил точку в поединке.
Финал турнира между сборными Португалии и Испании пройдет также 8 июня и начнется в 22:00 мск.
Криштиану Роналду верит в победу в финале Лиги наций
07.06.2025
Нападающий ждет решающий поединок против сборной Испании.
«Команда настроена оптимистично и чувствует себя уверенно. Нас ждет матч с потрясающей сборной, быть может, лучшей в мире, но мы уверены в себе после победного полуфинала. Надеюсь, что сможем проявить себя с самой лучшей стороны и завоевать трофей. Такова природа финала. Мы спокойны и верим, что у нас все получится», — рассказал форвард, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
Напомним, решающий поединок турнира между командами Португалии и Испании пройдет в воскресенье, 8 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Тренер сборной Испании назвал общие черты у его команды и португальцев
07.06.2025
Луис де ла Фуэнте попытается удивить соперника в финале Лиги наций.
«Не каждый день приходится играть с такими сильными командами. Здесь четыре из пяти лучших сборных Европы. Это очень серьезный и престижный турнир — со временем его значимость только вырастет.
Каждый соперник непростой, но Португалия — очень мощная команда. В ее составе играют талантливые футболисты, они универсальны и быстры, в их идеях есть что-то похожее на нас. Мы постараемся их удивить и использовать свои сильные стороны, чтобы их победить», — рассказал специалист, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
Напомним, решающий поединок турнира между командами Португалии и Испании пройдет в воскресенье, 8 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Янник Синнер — Карлос Алькарас: статистическое превью и история личных встреч
07.06.2025
В воскресенье, 8 июня, первый и второй номера рейтинга ATP встретятся в финале «Ролан Гаррос».
Путь на Открытом чемпионате Франции 2025
Итальянец набрал невероятный ход и в Париже еще не проиграл ни единого сета. На пути к финалу он одержал уверенные победы над французами Артуром Риндеркнехом и Ришаром Гаске, чехом Иржи Легечкой, россиянином Андреем Рублевым и казахстанцем Александром Бубликом.
Самое серьезное сопротивление Синнер встретил в полуфинале от экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Итальянец также победил в трех сетах, но встреча длилась 3 часа 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 7:6. Впереди — главное испытание.
«Финал турнира «Большого шлема» против Карлоса — это особенный момент для меня и для него. Он выиграл здесь в прошлом году, так что посмотрим, что будет дальше. Конечно, напряжение, которое ты чувствуешь перед матчем и во время игры, немного отличается. Мы оба очень молоды, мы разные и талантливые», — сказал Синнер перед решающим поединком, которого цитирует пресс-служба ATP.
Что касается испанца, то ему понадобилось четыре сета в четырех из шести его матчей на «Ролан Гаррос». По ходу турнира он добился побед над итальянцем Джулио Цеппьери, венгром Фабианом Марожаном, боснийцем Дамиром Джумхуром, американцами Беном Шелтоном и Томми Полом.
В полуфинале был обыгран итальянец Лоренцо Музетти. Причем Алькарас уступил в первой партии, но затем смог перевернуть ход поединка. При этом стоит отметить, что его соперник не смог продолжить борьбу в четвертом сете из-за повреждения — 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 (отказ Музетти). Встреча длилась 2 часа 29 минут.
Текущая форма
До старта Открытого чемпионата Франции Синнер провел лишь один турнир на грунте в этом сезоне — Мастерс в Риме. Итальянец дошел до финала домашнего турнира, в котором уступил как раз Алькарасу.
Интересно, что Синнер выиграл три подряд турнира «Большого шлема» и ни разу не уступал в финалах. Его победная серия на мэйджорах составляет 20 матчей и берет начало еще на US Open в августе прошлого года.
Алькарас тоже никогда не проигрывал в решающих поединках турниров «Большого шлема»: четыре победы в четырех финалах.
«Ролан Гаррос» стал его четвертым грунтовым турниром в сезоне. Ранее испанец выиграл два Мастерса в Монте-Карло и Риме, а также добрался до финала соревнований в Барселоне.
«Он лучший теннисист мира на данный момент. Он уничтожает всех соперников на своем пути. Большую часть времени в матчах против него приходится просто страдать, потому что он доводит тебя до предела. Но я думаю, это важно и прекрасно. Даже если я не выиграю, то получу отличный опыт», — отметил Алькарас, которого цитирует пресс-служба ATP.
Испанец может получить преимущество, если у него получится затянуть поединок. В обоих предыдущих очных пятисетовых поединках он брал верх: в четвертьфинале US Open 2022 года и полуфинале «Ролан Гаррос» год назад.
История личных встреч
Как мы уже отмечали, единственное поражение в этом сезоне Синнер потерпел в матче с Алькарасом на турнире в Риме в прошлом месяце — 6:7, 1:6.
При этом в финалах «Большого шлема» нынешние первая и вторая ракетка до этого никогда не встречались.
Суммарное преимущество в личных встречах у испанца: 7 побед при 4 поражениях. А на «Ролан Гаррос» соперники встречались только один раз, в полуфинале в прошлом году. И тогда тоже победил Алькарас.
Когда и где пройдёт матч
Встреча состоится в воскресенье на корте имени Филиппа Шатрье в Париже. Приблизительное начало игры — в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте и в приложении Лиги ставок.
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В финале женского парного разряда итальянки победили Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич.
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1.
Отметим, что итальянские теннисистки завоевали восьмой совместный титул и впервые вместе выиграли турнир «Большого шлема».
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Нападающий рассказал о главном вызове для нынешней команды.
«Это новая команда, у многих еще нет даже 30 матчей за сборную. Нам приходится все строить заново. Эта команда должна сама заработать себе имя — она не может жить за счет репутации прошлых поколений. В этом и есть главный вызов. Но все ребята талантливые, и мы можем добиться многого», — рассказал форвард, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
Напомним, в воскресенье, 8 июня, французы сыграют с командой Германии в матче за третье место Лиги наций УЕФА. Начало — 16:00 мск.
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Канадский нападающий продолжит карьеру в другом клубе.
В прошлом регулярном сезоне форвард провел 68 матчей, в которых набрал 52 (14+38) очка. Также на его счету 5 (2+3) баллов в четырех играх плей-офф.
Напомним, уфимская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уступила будущему чемпиону «Локомотиву» — 4-1.
Фото: photo.khl.ru
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Юлиан Нагельсманн назвал главную задачу команды.
«Задача - держать их от наших ворот как можно дальше. Нужно играть лучше и активнее с мячом, чем в матче с Португалией. Поразительно, насколько сильная у них молодежь. Конечно, есть проблемы на некоторых позициях, но в целом уровень очень высокий. Когда они в ударе, их сложно обыграть. Но мы уже побеждали их в марте и постараемся повторить», — рассказал специалист, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
Напомним, в воскресенье, 8 июня, французы сыграют с немцами в матче за третье место Лиги наций УЕФА. Начало — 16:00 мск.
Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в матче Германия — Франция
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Искусственный интеллект в игре за третье место Лиги наций отдал предпочтение «трехцветным».
Всего было проведено 10 000 симуляций. В 42,5% случаев победу одерживала команда Дидье Дешама. Подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли в 31,7% прогнозов, а также 25,8% симуляций завершились ничьей в основное время.
Напомним, поединок пройдет в воскресенье, 8 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Тренер «Флориды» высказался об игре Бобровского в финале Кубка Стэнли
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Пол Морис высоко оценил игру российского голкипера.
«Я думаю, поскольку он уже так долго здесь, игроки знают: даже если какая-то шайба залетела и ему это не понравилось — это никак не влияет на следующий сейв. Его способность быть в моменте и двигаться дальше — потрясающая. Это помогает, что он опытный парень, прошедший многое в своей карьере.
В таком матче важно не то, что тебя пробили, а то, что ты сделаешь дальше. А у него есть просто невероятное спокойствие. Он как настоящий дзен-мастер в воротах — полностью сосредоточен на моменте», — сказал специалист, которого цитирует официальный сайт НХЛ.
Напомним, в решающем противостоянии плей-офф НХЛ между «Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» равный счет — 1-1. Третий поединок пройдет в ночь на 10 июня.
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Сесар Монтес был заменен по ходу встречи с командой Швейцарии.
В одном из эпизодов футболист «железнодорожников» столкнулся головами со своим же партнером по обороне — Матео Чавесом. Игрок самостоятельно покинул поле, а мексиканцы в итоге уступили в товарищеской игре со счетом 2:4.
Напомним, Монтес выступает за московский клуб с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 16 матчей в Кубке России и не отметился результативными действиями.
Фото: championat.com
«Рейнджерс» хотят подписать Владислава Гаврикова
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Клуб НХЛ из Нью-Йорка заинтересован в российском защитнике.
Как сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл, «синерубашечники» готовы предложить ему хорошие условия и подписать игрока после 1 июля в качестве свободного агента.
Напомним, контракт Гаврикова с «Лос-Анджелес Кингз» истекает по завершении этого сезона.
По информации источника, подписание будет возможно, если генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри освободит место в платежной ведомости и расстанется с одним из защитников клуба.
В сезоне 2024/2025 россиянин провел все 82 игры в регулярном чемпионате, забросил 5 шайб и сделал 27 результативных передач.
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Матч прошел в Хельсинки и закончился успехом гостей — 2:0.
На шестой минуте нападающий Мемфис Депай открыл счет в матче, а в середине первого тайма защитник «Интера» Дензел Думфрис удвоил преимущество своей команды.
Финны с четырьмя очками после трех встреч осталась на втором месте в группе G. Голландцы провели первый поединок и с тремя баллами поднялись на третью строчку.
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Гарри Кейн забил единственный мяч своей команды.
Поединок отборочного этапа чемпионата мира 2026 года закончился победой англичан со счетом 1:0. Форвард «Баварии» отличился на 50-й минуте.
Отметим, что для нападающего этот гол стал 450-м в его профессиональной карьере.
С тремя победами в трех матчах англичане возглавляют группу К. Андорра с тремя поражениями идет пятой.
Гранольерс и Себальос выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
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Испанец и аргентинец обыграли британский дуэт Джо Солсбери и Нила Скупски.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:5.
Отметим, что в воскресенье, 8 июня, в Париже пройдет финал мужского одиночного разряда, в котором сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Албания и Сербия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2026
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Встреча в Тиране завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что в компенсированное к первому тайму время голкипер сборной Сербии Джордже Петрович отразил удар албанского нападающего Рея Маная с 11-метровой отметки.
Сербы провели первый поединок в отборочном турнире и с одним баллом занимают четвертое место в турнирной таблице группы К. Албания с четырьмя очками идет на второй строчке.
«Зенит» согласовал трансфер Жерсона из «Фламенго»
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Бразилец подпишет долгосрочный контракт с петербургским клубом.
По данным журналиста Вене Касагранде, «сине-бело-голубые» выплатят за трансфер 28-летнего хавбека 25 миллионов евро. Именно такую сумму прописали в контракте «красно-чёрные», которые отказались от предложенной рассрочки.
Отмечается, что будущая зарплата футболиста почти в три раза превысит текущее жалованье в Бразилии.
В текущем сезоне игрок провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.
Соболенко проиграла Гауфф в финале «Ролан Гаррос»
06.06.2025
Американская теннисистка впервые стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу второго номера рейтинга WTA. Соперницы провели на корте 2 часа 38 минут.
Для белоруски этот финал стал дебютным на парижском турнире «Большого шлема». Гауфф в 2022 году в решающей игре проиграла Иге Швёнтек из Польши.
Американка за победу на «Ролан Гаррос» заработала € 2,55 млн, первая ракетка мира — € 1,275 млн.
Албания — Сербия: статистическое превью и история личных встреч
06.06.2025
В субботу, 7 июня, в Тиране состоится отборочный матч чемпионата мира-2026.
Текущая форма и турнирный путь
Албанская команда начала отборочный цикл в марте. Подопечные Сильвиньо уступили на выезде Англии (0:2), но затем уверенно обыграли дома Андорру — 3:0. В игре с андоррцами дважды отличился форвард Рей Манай.
Сербия только начинает своё выступление в квалификации к ЧМ-2026. Это связано с участием команды Драгана Стойковича в плей-офф Лиги наций. Они боролись за сохранение места в Лиге A в двухматчевом противостоянии с Австрией.
Первый поединок состоялся 20 марта в Вене и завершился ничьей — 1:1. Через три дня в ответной игре в Белграде хозяева одержали победу со счётом 2:0. Этот результат позволил «белым орлам» сохранить прописку в высшем дивизионе Лиги наций.
История противостояния
Соперники провели всего два официальных матча. Оба состоялись в рамках отборочного турнира Евро-2016. Эти игры запомнились не столько спортивными результатами, сколько громкими скандалами.
Первая встреча состоялась 14 октября 2014 года в Белграде и была прервана на 41-й минуте при счёте 0:0 из-за беспорядков на трибунах.
В конце первого тайма над полем стадиона появился квадрокоптер с флагом «Великой Албании». Серб Стефан Митрович сорвал его, что привело к драке между игроками. Главный арбитр увёл команды в раздевалки, после чего встреча так и не была доиграна.
Изначально УЕФА присудил Албании техническое поражение со счётом 0:3. Однако позднее в Спортивном арбитражном суде решение было изменено. Сербия получила «технарь» 0:3, а их соперники набрали три очка.
Ответная игра прошла спустя год — 8 октября 2015 года в албанском городе Эльбасане. Встреча обошлась без инцидентов и была доведена до финального свистка — 2:0 в пользу сербов. Исход решили точные удары Александара Коларова и Адема Ляича в компенсированное время.
Несмотря на это поражение, «красно-чёрные» по итогам отборочного цикла сумели занять второе место в группе. Они впервые в истории квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы.
Составы
Албания подходит к домашнему матчу практически без серьёзных потерь. Исключением станут защитник Насер Алийи и нападающий Рей Манай, который простудился и вряд ли сможет помочь команде.
Под вопросом остаётся участие Армандо Броя. Нападающий «Челси» имеет мышечные проблемы. Остальные лидеры, в том числе форвард «Рубина» Мирлинд Даку и экс-защитник «Локомотива» Марио Митай, готовы выйти на поле.
Сборная Сербии также столкнулась с кадровыми проблемами. Из-за травм на игру не приехали защитник Милош Велькович, а также полузащитники Марко Груич и Кристиан Белич.
При этом основной вратарь Предраг Райкович получил повреждение и уступит место в основе голкиперу «Страсбура» Джордже Петровичу. Также главный тренер не включил в заявку полузащитника Сергея Милинковича-Савича по дисциплинарным причинам.
Тем не менее сербы могут рассчитывать на основных нападающих Александра Митровича и Душана Влаховича, а также защитников Страхиню Эраковича из «Зенита» и Срджана Бабича из «Спартака».
Когда и где состоится игра
Матч пройдёт в субботу на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.