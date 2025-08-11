Карлос Куэста отказался от перехода в «Спартак»

«ПСЖ» объявил о подписании Ильи Забарного из «Борнмута»

Украинский защитник заключил контракт с парижским клубом до 2030 года.

Как сообщает пресс-служба «Пари Сен-Жермен», 21-летний игрок уже прошёл медосмотр в Париже и будет выступать под 6-м номером.

По данным СМИ, к фиксированной сумме трансфера в размере € 63 млн могут добавиться ещё € 3 млн бонусами.

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», лучшему клубу в мире! Я здесь, чтобы отдать всего себя на поле. Я с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», — сказал футболист, которого цитирует клубная пресс-служба.

Забарный выступал за «Борнмут» с января 2023 года, куда перешёл из киевского «Динамо» за € 22,7 млн. В СМИ также появлялись слухи, что его приход может повлиять на будущее голкипера Матвея Сафонова в парижском клубе.