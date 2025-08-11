Карлос Куэста отказался от перехода в «Спартак»
11.08.2025
Защитник «Галатасарая» отверг предложение из России.
Как сообщил журналист Жоэль Сильва, 26-летний колумбиец договорился о контракте с «Васко да Гама» на зарплату 850 тыс. реалов в месяц — столько же, сколько он получает в Турции, плюс бонусы. Теперь бразильский клуб ведёт переговоры с «Галатасараем» о завершении сделки.
Куэста переехал в Турцию из бельгийского «Генка» в феврале 2025 года и успел провести девять матчей без результативных действий.