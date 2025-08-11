Спорт
Карлос Куэста отказался от перехода в «Спартак»

11.08.2025

Защитник «Галатасарая» отверг предложение из России.

Как сообщил журналист Жоэль Сильва, 26-летний колумбиец договорился о контракте с «Васко да Гама» на зарплату 850 тыс. реалов в месяц — столько же, сколько он получает в Турции, плюс бонусы. Теперь бразильский клуб ведёт переговоры с «Галатасараем» о завершении сделки.

Куэста переехал в Турцию из бельгийского «Генка» в феврале 2025 года и успел провести девять матчей без результативных действий.

Эдуард Сперцян принял предложение «Саутгемптона»

11.08.2025

Полузащитник «Краснодара» в ближайшее время может перейти в английский клуб.

Как сообщает портал Arménie Football, 24-летний армянский хавбек готов подписать контракт с «Саутгемптоном». 

Главный тренер команды Уилл Стилл видит в Сперцяне ключевого игрока своего проекта и планирует строить игру вокруг него.

Переговоры между «Краснодаром» и «Саутгемптоном» намечены на эту неделю. 

Ранее СМИ писали, что футболист согласовал зарплату € 1,9 млн в год с возможным повышением в случае выхода клуба в АПЛ.

Фото: matchtv.ru

«ПСЖ» объявил о подписании Ильи Забарного из «Борнмута»

11.08.2025

Украинский защитник заключил контракт с парижским клубом до 2030 года.

Как сообщает пресс-служба «Пари Сен-Жермен», 21-летний игрок уже прошёл медосмотр в Париже и будет выступать под 6-м номером.

По данным СМИ, к фиксированной сумме трансфера в размере € 63 млн могут добавиться ещё € 3 млн бонусами.

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», лучшему клубу в мире! Я здесь, чтобы отдать всего себя на поле. Я с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», — сказал футболист, которого цитирует клубная пресс-служба.

Забарный выступал за «Борнмут» с января 2023 года, куда перешёл из киевского «Динамо» за € 22,7 млн. В СМИ также появлялись слухи, что его приход может повлиять на будущее голкипера Матвея Сафонова в парижском клубе.