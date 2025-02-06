Спорт
Live
Игры
Новости
VIP
Акции
Сигнал
Клубы

Регистрация

Вход

Медиа

Мнение Евгения Евневича на матч «Реал» - «Атлетико»

06.02.2025

mnenie-evgeniya-evnevicha-na-match-real-atletiko

Легендарное мадридское дерби уже сегодня в Ла Лиге! Чего ждем от матча - давайте гадать.

«Реал» пока лидирует в таблице, но соседи из «Атлетико» дышат в спину. Между командами всего очко разницы. И вот интересная статистика - Диего Симеоне не проигрывает Карло Анчелотти в основное время уже 7 матчей подряд! Причем в 8 матчах подряд обязательно забивали обе стороны! 

Будет ли так на этот раз? А вот не уверен. Сам Симеоне на предыгровой пресс-конференции шутил про «автобус» и сам сильно смеялся. Поэтому «Атлетико» точно постарается перетерпеть этот матч и больно жалить на контратаках. Но «обе забьют» я рискну и возьму. А еще поверю в набранные «гостями» очки. Кроме того, для разнообразия хочу увидеть пушку страшную Вальверде - если «Атлетико» засядет в штрафной, то «Реалу» поможет только его шикарные удары с километрового расстояния.

А я напомню, что лучшие кэфы у Лиги Ставок, поэтому переходи на зеленый и побеждай!

authorPictureЖеня ЕвневичЭксперт

Мнение Виктора Гусева о матче ПСЖ — «Монако»

05.02.2025

Мнение Виктора Гусева о матче ПСЖ — «Монако»

13 очков разницы между занимающим первое место в чемпионате Франции ПСЖ и идущим третьим «Монако» делает эту встречу 21-го тура для гостей важной, скорее, в плане борьбы за вторую ступеньку. Тут они отстают от «Марселя» всего на три очка. 

ПСЖ в предыдущем матче Лиги 1 на выезде расправился с «Брестом» - 5:2, причём три мяча подряд забил Дембеле, а при счёте 3:2 дважды ворота хозяев поразил Гонсалу Рамуш. «Монако» дома выиграл у «Осера» - 4:2. Здесь хет-триком отметился 21-летний датский новичок Бирет. Причём его голы, начиная с 57-й минуты, позволили хозяевам отыграться со счёта 1:2. Наш Головин был заменён в перерыве. 

Отметим, что при удачной игре в атаке ПСЖ и «Монако» в предыдущем туре пропустили по два мяча - и это даже при надёжных вратарях. То есть к линии обороны и там, и там есть вопросы. Так, до игры с «Брестом» парижане пропускали в 7-ми матчах разных турниров подряд - при том, что 6 раз выиграли и один раз сыграли вничью. А «Монако» за 10 последних игр не получил мяч в свои ворота лишь однажды. 

Пока футболисты «Монако» отдыхали, у ПСЖ между двумя турами чемпионата был ещё кубковый матч в Ле-Мане против клуба 3-й лиги. Здесь Доннарумму сменил россиянин Сафонов, в итоге умело сохранивший свои ворота сухими, хотя шансы у соперника были. А в атаке парижан впервые провёл на поле все 90 минут Кварацхелия. Забил, правда, не он, а Дуэ и вышедший на замену Барколя. Дембеле остался в запасе, ПСЖ выиграл - 2:0 - и продолжит борьбу за Кубок в 1/4 финала. 

Отдохнувший Дембеле, на счету которого 19 голов в 27 матчах сезона, вполне может воспользоваться тем, что внимание защитников теперь уже точно не будет сосредоточено на нём одном. С приходом Кварацхелии линия атаки ПСЖ, где созидательной и результативной (15 голов) игрой также отличается 19-летний Барколя, окончательно стала кошмаром для любого оппонента. А лидер и так в 20 турах забил 54 мяча, уверенно опережая конкурентов и по этому показателю. В матче за Суперкубок Франции 5 января парижане дома победили монегасков (1:0) благодаря голу всё того же Дембеле на 92-й минуте. Декабрьский матч первого круга в Монако также принёс победу ПСЖ (4:2). Тут Дембеле забил дважды.

authorPictureВиктор ГусевЭксперт

Мнение Виктора Гусева о матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

04.02.2025

Мнение Виктора Гусева о матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Полуфинальная стадия Кубка лиги отличается от более ранних тем, что здесь команды, чувствуя близость престижного трофея, уже не так ротируют состав в пользу чемпионата. Поэтому стоит ждать на поле лучших игроков и, в частности, лучших бомбардиров.

В первом матче этого полуфинального противостояния «Тоттенхэм» сумел 8 января на своём поле победить лидера АПЛ — 1:0, забив на 86-й минуте. Заметим, что гости не реализовали много моментов. В последних семи личных встречах в Ливерпуле забивали обе команды. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл всего три матча и сохраняет реальные шансы на победу еще в трёх турнирах. Поражение в последнем туре ЛЧ, когда клуб в уже ничего не решающем для него матче встречался в гостях с ПСВ (2:3), он потерпел резервным составом. А отдохнувший основной в АПЛ на выезде выиграл у довольно крепкого «Борнмута» — 2:0.

Для «Тоттенхэма» Кубок — серьёзный стимул, ведь в национальном чемпионате он занимает всего 14-е место, вряд ли претендуя на что-то серьёзное. Вот и домашний матч первого круга с «Ливерпулем» был проигран с крупным счётом (3:6). Причём по ходу встречи соперник вёл 5:1 (с двумя голами Салаха). В предыдущем туре лондонский клуб на выезде победил «Брентфорд» (2:0), но ведь до того в семи матчах АПЛ подряд было шесть поражений при одной ничьей. На чужом поле, уже имея преимущество в один гол, «Тоттенхэм», ситуация которого усугубляется большим количеством травм (в том числе сразу у нескольких ведущих футболистов), будет, тем более, играть от обороны. Но у соперника есть кому её быстро вскрыть.

Так, лучший бомбардир чемпионата Салах (21 гол в 23 матчах) забил во всех турнирах нынешнего сезона 26 мячей, в том числе оба — в последнем матче с «Борнмутом». И, выходя на поле, поражает ворота уже в трёх встречах подряд. К тому же он уверенно делает это и с пенальти. Последний такой гол «Борнмуту» стал для него уже 40-м реализованным 11-метровым из 48-ми за «Ливерпуль».

Выбрать фаворита на ближайший матч >

authorPictureВиктор ГусевЭксперт