Мнение Виктора Гусева о матче ПСЖ — «Монако»

13 очков разницы между занимающим первое место в чемпионате Франции ПСЖ и идущим третьим «Монако» делает эту встречу 21-го тура для гостей важной, скорее, в плане борьбы за вторую ступеньку. Тут они отстают от «Марселя» всего на три очка.

ПСЖ в предыдущем матче Лиги 1 на выезде расправился с «Брестом» - 5:2, причём три мяча подряд забил Дембеле, а при счёте 3:2 дважды ворота хозяев поразил Гонсалу Рамуш. «Монако» дома выиграл у «Осера» - 4:2. Здесь хет-триком отметился 21-летний датский новичок Бирет. Причём его голы, начиная с 57-й минуты, позволили хозяевам отыграться со счёта 1:2. Наш Головин был заменён в перерыве.

Отметим, что при удачной игре в атаке ПСЖ и «Монако» в предыдущем туре пропустили по два мяча - и это даже при надёжных вратарях. То есть к линии обороны и там, и там есть вопросы. Так, до игры с «Брестом» парижане пропускали в 7-ми матчах разных турниров подряд - при том, что 6 раз выиграли и один раз сыграли вничью. А «Монако» за 10 последних игр не получил мяч в свои ворота лишь однажды.

Пока футболисты «Монако» отдыхали, у ПСЖ между двумя турами чемпионата был ещё кубковый матч в Ле-Мане против клуба 3-й лиги. Здесь Доннарумму сменил россиянин Сафонов, в итоге умело сохранивший свои ворота сухими, хотя шансы у соперника были. А в атаке парижан впервые провёл на поле все 90 минут Кварацхелия. Забил, правда, не он, а Дуэ и вышедший на замену Барколя. Дембеле остался в запасе, ПСЖ выиграл - 2:0 - и продолжит борьбу за Кубок в 1/4 финала.

Отдохнувший Дембеле, на счету которого 19 голов в 27 матчах сезона, вполне может воспользоваться тем, что внимание защитников теперь уже точно не будет сосредоточено на нём одном. С приходом Кварацхелии линия атаки ПСЖ, где созидательной и результативной (15 голов) игрой также отличается 19-летний Барколя, окончательно стала кошмаром для любого оппонента. А лидер и так в 20 турах забил 54 мяча, уверенно опережая конкурентов и по этому показателю. В матче за Суперкубок Франции 5 января парижане дома победили монегасков (1:0) благодаря голу всё того же Дембеле на 92-й минуте. Декабрьский матч первого круга в Монако также принёс победу ПСЖ (4:2). Тут Дембеле забил дважды.