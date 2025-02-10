Спорт
Мнение Евгения Евневича на матч «Монако» - «Бенфика»

10.02.2025

«Монако» — «Бенфика» сегодня в Лиге чемпионов. Может, и не самая яркая вывеска, но матч точно будет интересным!

На групповом этапе команды уже встречались. Монегаски с 58-й минуты играли в меньшинстве и все равно могли выигрывать ту встречу — они даже забили и повели в счете. Но в последние 10 минут «Бенфика» сумела не только отыграться, но и вырвать победу.
На этот раз, конечно, ждем, что «Монако» дотерпит до конца в равных составах. Хозяева вполне могут реабилитироваться за то поражение и замучить прессингом, кстати, не менее прессингующих португальцев.
У которых, между прочим, появились проблемы с составом. В прошлом туре чемпионата страны сразу два футболиста «Бенфики» порвали кресты — это Ману и Ба. Очень неприятные новости для болельщиков.
Тем не менее, если прогнозировать исход, я бы перестраховался с непоражением «Монако», добавил бы тотал по фолам — их точно будет немало. А вот с голами… Кажется, на этот раз их много не будет, как на групповом этапе. Возьму ТМ, например, 3 с половиной. В сумме выходит неплохой кэф.

Кстати, лучшие кэфы у Лиги Cтавок, поэтому переходи на зеленый и побеждай!

authorPictureЖеня ЕвневичЭксперт

Мнение Виктора Гусева на матч «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид»

09.02.2025

mnenie-viktora-guseva-na-match-manchester-siti-real-madrid

По своему статусу два клуба должны были входить в 8 сильнейших команд предварительного этапа и избежать необходимости проводить «дополнительные» матчи. Тем более, уже на столь ранней стадии по воле жребия встречаться друг с другом.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает 5-е место. В последнем на сегодня туре случилось сокрушительное поражение в Лондоне от «Арсенала» (1:5), после чего в матче 1/16 Кубка Англии был на выезде обыгран скромный «Лейтон Ориент» (2:1). Причём, тут гости, игравшие без ряда своих основных футболистов, сначала пропустили и сравняли счёт лишь на 56-й минуте. Победный мяч незадолго до конца встречи провёл вышедший на замену де Брёйне.

«Реал», благодаря голу Мбаппе, сумел сравнять счёт в матче с «Атлетико» (1:1) и сохранил лидерство в чемпионате Испании. Хотя чуть раньше позиции «королевского клуба» пошатнулись, ведь после пяти январских побед подряд 1 февраля был проигран выездной матч «Эспаньолу» (0:1).

Отметим, что даже в успешных для себя матчах и манкунианцы, и мадридцы довольно часто пропускают мячи. При этом атакующий потенциал обоих клубов сомнений не вызывает. А показатели лучших бомбардиров традиционно высоки, даже если к их игре временами возникают претензии. У Холанна («Манчестер Сити») - 25 голов в 33 матчах разных турниров сезона, а у Мбаппе («Реал») - 23 в 35. Оба они, заметим, исполняют пенальти.

В личных апрельских встречах прошлого года, которые тоже прошли в рамках Лиги чемпионов, забивали обе команды. Игра в Мадриде завершилась со счётом 3:3, и в Манчестере команды тоже завершили основное время вничью - 1:1. И в итоге победу по пенальти одержали гости.

Эти результаты можно принять во внимание, предсказывая «осторожность» в первом матче перед ответной игрой через неделю. Как мы видим, так бывает не всегда. Тем более, когда команды и два тренера прекрасно знают друг друга и необходимости в какой-то особой «разведке» нет. Попутно можно заметить, что у Гвардиолы положительный баланс в противостоянии с «Реалом» (+13=6-6) и в персональном соперничестве с Анчелотти (+6=2-4). И ещё: дома «Манчестер Сити» никогда не проигрывал «Реалу» (3 победы и 3 ничьи).

authorPictureВиктор ГусевЭксперт

Мнение Евгения Евневича на матч «Реал» - «Атлетико»

06.02.2025

mnenie-evgeniya-evnevicha-na-match-real-atletiko

Легендарное мадридское дерби уже сегодня в Ла Лиге! Чего ждем от матча - давайте гадать.

«Реал» пока лидирует в таблице, но соседи из «Атлетико» дышат в спину. Между командами всего очко разницы. И вот интересная статистика - Диего Симеоне не проигрывает Карло Анчелотти в основное время уже 7 матчей подряд! Причем в 8 матчах подряд обязательно забивали обе стороны! 

Будет ли так на этот раз? А вот не уверен. Сам Симеоне на предыгровой пресс-конференции шутил про «автобус» и сам сильно смеялся. Поэтому «Атлетико» точно постарается перетерпеть этот матч и больно жалить на контратаках. Но «обе забьют» я рискну и возьму. А еще поверю в набранные «гостями» очки. Кроме того, для разнообразия хочу увидеть пушку страшную Вальверде - если «Атлетико» засядет в штрафной, то «Реалу» поможет только его шикарные удары с километрового расстояния.

А я напомню, что лучшие кэфы у Лиги Ставок, поэтому переходи на зеленый и побеждай!

authorPictureЖеня ЕвневичЭксперт