Мнение Евгения Евневича на матч «Монако» - «Бенфика»
10.02.2025
«Монако» — «Бенфика» сегодня в Лиге чемпионов. Может, и не самая яркая вывеска, но матч точно будет интересным!
На групповом этапе команды уже встречались. Монегаски с 58-й минуты играли в меньшинстве и все равно могли выигрывать ту встречу — они даже забили и повели в счете. Но в последние 10 минут «Бенфика» сумела не только отыграться, но и вырвать победу.
На этот раз, конечно, ждем, что «Монако» дотерпит до конца в равных составах. Хозяева вполне могут реабилитироваться за то поражение и замучить прессингом, кстати, не менее прессингующих португальцев.
У которых, между прочим, появились проблемы с составом. В прошлом туре чемпионата страны сразу два футболиста «Бенфики» порвали кресты — это Ману и Ба. Очень неприятные новости для болельщиков.
Тем не менее, если прогнозировать исход, я бы перестраховался с непоражением «Монако», добавил бы тотал по фолам — их точно будет немало. А вот с голами… Кажется, на этот раз их много не будет, как на групповом этапе. Возьму ТМ, например, 3 с половиной. В сумме выходит неплохой кэф.
