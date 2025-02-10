Мнение Виктора Гусева на матч «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид»

По своему статусу два клуба должны были входить в 8 сильнейших команд предварительного этапа и избежать необходимости проводить «дополнительные» матчи. Тем более, уже на столь ранней стадии по воле жребия встречаться друг с другом.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает 5-е место. В последнем на сегодня туре случилось сокрушительное поражение в Лондоне от «Арсенала» (1:5), после чего в матче 1/16 Кубка Англии был на выезде обыгран скромный «Лейтон Ориент» (2:1). Причём, тут гости, игравшие без ряда своих основных футболистов, сначала пропустили и сравняли счёт лишь на 56-й минуте. Победный мяч незадолго до конца встречи провёл вышедший на замену де Брёйне.

«Реал», благодаря голу Мбаппе, сумел сравнять счёт в матче с «Атлетико» (1:1) и сохранил лидерство в чемпионате Испании. Хотя чуть раньше позиции «королевского клуба» пошатнулись, ведь после пяти январских побед подряд 1 февраля был проигран выездной матч «Эспаньолу» (0:1).

Отметим, что даже в успешных для себя матчах и манкунианцы, и мадридцы довольно часто пропускают мячи. При этом атакующий потенциал обоих клубов сомнений не вызывает. А показатели лучших бомбардиров традиционно высоки, даже если к их игре временами возникают претензии. У Холанна («Манчестер Сити») - 25 голов в 33 матчах разных турниров сезона, а у Мбаппе («Реал») - 23 в 35. Оба они, заметим, исполняют пенальти.

В личных апрельских встречах прошлого года, которые тоже прошли в рамках Лиги чемпионов, забивали обе команды. Игра в Мадриде завершилась со счётом 3:3, и в Манчестере команды тоже завершили основное время вничью - 1:1. И в итоге победу по пенальти одержали гости.

Эти результаты можно принять во внимание, предсказывая «осторожность» в первом матче перед ответной игрой через неделю. Как мы видим, так бывает не всегда. Тем более, когда команды и два тренера прекрасно знают друг друга и необходимости в какой-то особой «разведке» нет. Попутно можно заметить, что у Гвардиолы положительный баланс в противостоянии с «Реалом» (+13=6-6) и в персональном соперничестве с Анчелотти (+6=2-4). И ещё: дома «Манчестер Сити» никогда не проигрывал «Реалу» (3 победы и 3 ничьи).