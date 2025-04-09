Александр Овечкин идет за 900-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» готов покорять новые вершины. В свои 39 он продолжает оставаться одним из главных героев лиги, его игра по-прежнему внушает страх защитникам и вратарям соперников.

Александр Овечкин — это не просто имя в мире спорта. Это символ целого поколения и человек, о котором говорит и пишет весь хоккейный мир на протяжении более 20 лет. Его путь — история преданности спорту, железного характера и поразительного мастерства.

Рекорд Гретцки взят

В начале апреля Александр Великий сначала повторил достижение канадца по количеству голов в регулярных чемпионатах. В домашнем победном поединке против «Чикаго» (5:3) он оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы в заокеанской карьере.

А уже в следующей гостевой игре против «Айлендерс» Овечкин побил рекорд, забив 895-й гол. Он нанес точный бросок в большинстве в ворота Ильи Сорокина. Чтобы достичь знакового рубежа, Овечкину понадобилось провести 1487 матчей.

Интересно, что Уэйн Гретцки свои 894 гола забил в тех же 1487 встречах за 21 сезон в лиге в составе «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Предстоящие достижения

Овечкин уже добрался до самого главного и исторического рекорда. Но помимо этого, у него есть шанс достичь и других невероятных высот:

Голы в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ: в сумме у Овечкина наберется 968 шайб (896+72). Здесь Гретцки пока что впереди (1016).

Матчи с двумя и более шайбами в регулярке: таких у Овечкина 179. И тут тоже впереди Гретцки (189).

Круглые отметки: как теперь кажется, Ови не составит труда добраться до круглого числа в 900 голов в НХЛ. Может быть, это случится уже в этом сезоне?

По ходу текущего регулярного чемпионата Овечкин забросил уже 43 шайбы и по этому показателю идет первым среди всех российских игроков НХЛ, а также находится в пятерке лучших снайперов лиги.

Перед началом сезона в его «Вашингтон» мало кто верил. Эксперты утверждали, что «Кэпиталз» даже не выйдут в плей-офф. Однако в итоге команда с отрывом заняла первое место в Восточной конференции и продолжает побеждать.

«Столичные» уже гарантировали себе путевку в розыгрыш Кубка Стэнли, где в первом раунде встретятся с «Монреалем», и хотят побороться за вторую серебряную чашу в своей истории.

Ближайший матч

Приблизиться к новым рекордам и историческим отметкам Ови может уже в следующем поединке против «Питтсбурга», который пройдет в ночь на 18 апреля и начнется в 02:00 мск.

Фото: gettyimages.com