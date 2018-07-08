13 июля в полуфинале Уимблдона встретятся Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Победитель двух турниров ATP Игорь Куницын считает небольшим фаворитом серба.

«Это будет скрытый финал. Оба спортсмена готовы к битве, но пока непонятно, как Рафа подойдёт к этому матчу физически после изматывающей встрече с Дель Потро, в которой испанец отдал всего себя. Плюс к Джоковичу вернулась страсть, присущая его темпераменту. Он показывает отличный теннис, спорит с судьями, значит ему уже не всё равно. И теперь он, на мой взгляд, реально претендует на победу в турнире. Если бы у Надаля не было битвы с Хуаном, я бы шансы назвал равными. Однако, учитывая обстоятельства, отдаю предпочтение Новаку. Рекомендую заключить пари на победу серба за 1,85 ».

Матч между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем состоится 13 июля не ранее 17:00 МСК.