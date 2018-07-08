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Куницын отдаёт предпочтение Джоковичу

Прогнозы/Теннис/12 июля 2018 года в 17:27
Куницын отдаёт предпочтение Джоковичу

13 июля в полуфинале Уимблдона встретятся Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Победитель двух турниров ATP Игорь Куницын считает небольшим фаворитом серба. 

«Это будет скрытый финал. Оба спортсмена готовы к битве, но пока непонятно, как Рафа подойдёт к этому матчу физически после изматывающей встрече с Дель Потро, в которой испанец отдал всего себя. Плюс к Джоковичу вернулась страсть, присущая его темпераменту. Он показывает отличный теннис, спорит с судьями, значит ему уже не всё равно. И теперь он, на мой взгляд, реально претендует на победу в турнире. Если бы у Надаля не было битвы с Хуаном, я бы шансы назвал равными. Однако, учитывая обстоятельства, отдаю предпочтение Новаку. Рекомендую заключить пари на победу серба за 1,85». 

Матч между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем состоится 13 июля не ранее 17:00 МСК.

#Рафаэль Надаль#Новак Джокович#Уимблдон
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