9 июля в четвёртом круге Уимблдонского турнира встретятся Дарья Касаткина и Алисон Ван Уйтванк. Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев верит в победу соотечественницы.

«Даша большая умница. Она отличается от своих соперниц очень умным теннисом. Но на быстрых кортах ей тяжело противостоять теннисисткам с силовой манерой игры. На харде и грунте Касаткина ещё успевает догонять мячи, на траве, конечно, это делать сложнее. Более того, россиянка уступает бельгийке в подаче. Это может быть для неё проблемой. Но учитывая, как пока выглядит Дарья на «Уимблдоне», её скоростных и силовых возможностей на данном этапе может хватить, чтобы обыграть Алисон. Поэтому рекомендую заключить пари на победу россиянки за 1,55 ».

Матч между Дарьей Касаткиной и Алисон Ван Уйтванк состоится 9 июля в 14:45.

