5 июля во втором круге Уимблдона встретятся россиянин Карен Хачанов и киприот Маркос Багдатис. Победитель двух турниров АТР Игорь Куницын верит, что россиянин пройдёт дальше.



«Карен провёл отличный матч в первом круге, обыграв в четырёх сетах Давида Феррера. Все ожидали, что россиянин во втором туре сыграет с Домиником Тимом, но австриец получил травму и в итоге снялся с турнира. Теперь Хачанову придётся сыграть с ещё одним ветераном, неплохо играющим на травяных кортах. Если Карен покажет такой же теннис, как в стартовой встрече, то должен проходить Маркоса. Поэтому рекомендую заключить пари на победу Хачанова за 1,30 ».

Матч между Кареном Хачановым и Маркосом Багдатисом состоится 5 июля не ранее 15:30 МСК.