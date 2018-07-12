Избранное
LIVE129
Видео
52
Скоро
Популярное423Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига47Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф22Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва1TT-Cup4
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы

Прогнозы «Теннис»

Куницын отдаёт предпочтение Джоковичу

Куницын отдаёт предпочтение Джоковичу

13 июля в полуфинале Уимблдона встретятся Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Победитель двух турниров ATP Игорь Куницын считает небольшим фаворитом серба. 
12 июля 2018 года в 17:27
Касаткина пройдёт в четвертьфинал

Касаткина пройдёт в четвертьфинал

9 июля в четвёртом круге Уимблдонского турнира встретятся Дарья Касаткина и Алисон Ван Уйтванк.
08 июля 2018 года в 21:33
«Хачанов выйдет в третий круг Уимблдона» — Куницын

«Хачанов выйдет в третий круг Уимблдона» — Куницын

5 июля во втором круге Уимблдона встретятся россиянин Карен Хачанов и киприот Маркос Багдатис.
05 июля 2018 года в 10:11
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию52
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru