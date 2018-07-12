Прогнозы «Теннис»
Куницын отдаёт предпочтение Джоковичу
13 июля в полуфинале Уимблдона встретятся Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Победитель двух турниров ATP Игорь Куницын считает небольшим фаворитом серба.12 июля 2018 года в 17:27
Касаткина пройдёт в четвертьфинал
9 июля в четвёртом круге Уимблдонского турнира встретятся Дарья Касаткина и Алисон Ван Уйтванк.08 июля 2018 года в 21:33
«Хачанов выйдет в третий круг Уимблдона» — Куницын
5 июля во втором круге Уимблдона встретятся россиянин Карен Хачанов и киприот Маркос Багдатис.05 июля 2018 года в 10:11