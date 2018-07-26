Избранное
LIVE129
Видео
52
Скоро
Популярное423Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига47Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф22Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва1TT-Cup4
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы

Матч чемпиона в Чикаго будет результативным

Прогнозы/MLS/21 июля 2018 года в 12:55
Матч чемпиона в Чикаго будет результативным

В очередном туре MLS «Чикаго Файр» встретится дома с «Торонто».

Предыдущий регулярный чемпионат хозяева завершили на третьем месте и были одними из главных фаворитов, но вылетели на первой же стадии плей-офф. Перед командой, которая выиграла кубок MLS единственный раз ровно 20 лет назад, по-прежнему стоят амбициозные задачи. Правда, сейчас «Чикаго Файр» не проходит даже в первую шестёрку на Востоке, потерпев три поражения кряду с общим счётом 6:10!


У «Торонто», который в прошлом сезоне со второй попытки выиграл чемпионский титул, дела идут ещё хуже. Основной претендент на титул не побеждал с 9 июня, когда в гостях была обыграна «Филадельфия Юнион» (2:0). С тех пор «красные» провели шесть матчей, в которых потерпели четыре поражения и пропустили в общей сложности 15 мячей. К слову, «Торонто» — худшая команда Востока по игре на выезде (пять очков в десяти турах).


Отвратительные результаты вынуждают обоих грандов показывать максимум и даже больше, ведь терять им всё равно уже нечего. Между тем, их последние личные встречи отличала высокая результативность — в пяти матчах кряду отличались и те, и другие. Кроме того, на этом отрезке команды забивали минимум три мяча за 90 минут, нанеся 20 точных ударов. В этой связи предлагаем линии «обе забьют» за 1,40 или «тотал больше 2,5» за 1,45.


Матч между «Чикаго Файр» и «Торонто» состоится 22 июля в 02:00 МСК.

#Чикаго Файр#Торонто#MLS#прогноз
Все популярные тэги

«Сантос» и «Фламенго» порадуют открытым футболом

25 июля 2018 года в 12:06

Куницын отдаёт предпочтение Джоковичу

12 июля 2018 года в 17:27

Последние прогнозы

Чем закончится второе в истории дерби Города Ангелов?

Чем закончится второе в истории дерби Города Ангелов?

26 июля 2018 года в 11:37
Все прогнозы в категории
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию52
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru