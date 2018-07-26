В очередном туре MLS «Чикаго Файр» встретится дома с «Торонто».

Предыдущий регулярный чемпионат хозяева завершили на третьем месте и были одними из главных фаворитов, но вылетели на первой же стадии плей-офф. Перед командой, которая выиграла кубок MLS единственный раз ровно 20 лет назад, по-прежнему стоят амбициозные задачи. Правда, сейчас «Чикаго Файр» не проходит даже в первую шестёрку на Востоке, потерпев три поражения кряду с общим счётом 6:10!



У «Торонто», который в прошлом сезоне со второй попытки выиграл чемпионский титул, дела идут ещё хуже. Основной претендент на титул не побеждал с 9 июня, когда в гостях была обыграна «Филадельфия Юнион» (2:0). С тех пор «красные» провели шесть матчей, в которых потерпели четыре поражения и пропустили в общей сложности 15 мячей. К слову, «Торонто» — худшая команда Востока по игре на выезде (пять очков в десяти турах).



Отвратительные результаты вынуждают обоих грандов показывать максимум и даже больше, ведь терять им всё равно уже нечего. Между тем, их последние личные встречи отличала высокая результативность — в пяти матчах кряду отличались и те, и другие. Кроме того, на этом отрезке команды забивали минимум три мяча за 90 минут, нанеся 20 точных ударов. В этой связи предлагаем линии «обе забьют» за 1,40 или «тотал больше 2,5» за 1,45.



Матч между «Чикаго Файр» и «Торонто» состоится 22 июля в 02:00 МСК.