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Чем закончится второе в истории дерби Города Ангелов?

Прогнозы/MLS/26 июля 2018 года в 11:37
Чем закончится второе в истории дерби Города Ангелов?

Наконец-то у «Лос-Анджелес Гэлакси» по соседству появился достойный конкурент.

В Калифорнии один из самых титулованных клубов MLS не встречал сопротивления — замыкающие нынче таблицу «Сан-Хосе Эрткуэйкс» на это не способны. Но с этого розыгрыша «Гэлакси» получил очень серьёзного конкурента в лице «Лос-Анджелеса», который обладает одним из самых мощных составов в Штатах.

Громкие покупки, вроде Карлоса Велы, привели к тому, что дебютант MLS занимает пятое место в регулярном чемпионате. Думается, к новичку вполне можно относиться как к одному из фаворитов текущего розыгрыша — по аналогии с «Вегал Голден Найтс» в НХЛ. К слову, «Гэлакси» располагается в четырёх очках от соседа.

При этом нужно отметить, что текущая форма старожила смотрится убедительнее — семь матчей без поражений и три победы кряду с общим счётом 10:3. Кстати, в каждой из последних шести встреч команда Зигфрида Шмида отличалась минимум дважды. В свою очередь, «Лос-Анджелес» после шестиматчевой беспроигрышной серии неожиданно был разгромлен в Миннесоте (1:5).

Первое в истории дерби Лос-Анджелеса состоялось 31 марта на поле «Гэлакси». Команды выдали сумасшедший матч — номинальные гости к 48 минуте забили три безответных мяча, но хозяева умудрились не только сравнять счёт, но и вырвать победу в компенсированное время. Автором решающего мяча стал, конечно же, Златан Ибрагимович, отметившийся дублем.

БК «Лига Ставок» предлагает спрогнозировать результат ответного дерби, который будет иметь огромное значение при распределении лидирующих позиций в Западной конференции. Победа «Лос-Анджелеса» оценивается коэффициентом 1,75, тогда как на «Гэлакси» можно заключить пари за 3,80.

Матч состоится 27 июля в 05:30 МСК.

#Лос-Анджелес#Лос-Анджелес Гэлакси#MLS
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