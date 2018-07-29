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«Сантос» и «Фламенго» порадуют открытым футболом

Прогнозы/Бразилия/25 июля 2018 года в 12:06
«Сантос» и «Фламенго» порадуют открытым футболом

В 15-м туре чемпионата Бразилии «Сантос» сыграет дома с «Фламенго».

Бронзовые призёры последнего розыгрыша обязаны были бороться за чемпионство, но в итоге оказались в числе середняков Серии A. Подопечные Жаира Вентуры одержали только четыре победы в 14 матчах и расположились всего в одном очке от зоны вылета. После месячного перерыва на чемпионат мира «Сантос» дважды кряду сыграл вничью, хотя и продлил серию без поражений до трёх туров.

А вот «Фламенго» сделал качественный шаг вперёд после шестого места в предыдущем сезоне. «Стервятники» единолично возглавляют таблицу благодаря пяти победам кряду в мае-июне, но их преимущество над конкурентами могло быть более весомым. В частности, неожиданностью стало домашнее поражение от «Сан-Паулу» (0:1) неделей ранее. Зато по набранным на выезде очкам (11) «Фламенго» находится в числе лидеров Серии A.

«Сантос» выиграл последние три личные встречи, забив девять мячей, а пропустил пять. Пусть на этот раз «рыбы» вовсе не выглядят фаворитами, матч всё равно должен получиться не менее результативным. Хозяевам необходимо срочно выправлять положение, а гостям — удержаться на лидирующей строчке, так что гол может раскрыть игру. Предлагаем заключить пари на то, что команды отличатся более 2,5 раз, с коэффициентом 2,40.

Матч между «Сантосом» и «Фламенго» состоится 26 июля в 03:45 МСК.

#Сантос#Фламенго#прогноз#чемпионат Бразилии по футболу
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