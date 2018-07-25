Предлагаем вашему вниманию три самых любопытных матча дня в Серии A.

Лидирующий в сезоне «Фламенго» отлично смотрится дома, где он потерял всего пять очков в восьми матчах и пропустил лишь два мяча. Несмотря на недавнее поражение от «Сан-Паулу», команда Маурисио Барбьери находится в отличной форме. Вряд ли середняк Серии A — «Спорт Ресифи» — в состоянии оказать сопротивление главному фавориту, тем более в последних пяти турах «львы» заработали лишь очко.

«Сан-Паулу» прошёл очищение вторым дивизионом и вновь вернулся на вершину бразильского футбола. «Трёхцветные» ведут погоню за «Фламенго», и если бы не поражение от «Гремио» (1:2) в последнем туре, они бы уже возглавили таблицу. Но и «Крузейро» идёт неподалеку и всё ещё рассчитывает на титул, так что от результата предстоящей встречи зависят его чемпионские амбиции. Как бы то ни было, «Сан-Паулу» по силам увезти домой хотя бы очко.



В прошлом сезоне «Интернасьонал» выступал в Серии B, а теперь готов бороться за медали и путёвку в Кубок Либертадорес. Несколько смущает поражение от скромной «Америки Минейро» (1:2) в последнем матче, но оно выглядит скорее как неудачное стечение обстоятельств. Дома команда Одаира Элмана ещё не проигрывала, а в предыдущих двух встречах при родных трибунах победила с общим счётом 4:1. «Ботафого» продлит эту серию.

«Фламенго» — «Спорт Ресифи». К1 ИТБ 1,5 — 1,65

«Крузейро» — «Сан-Паулу». Х2 — 2,10

«Интернасьонал» — «Ботафого». П1 — 1,60

Коэффициент — 5,54