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Евролига. Дивизион А. Португалия7
ЧМ-2021. Квалификация. Мужчины. Европа. Португалия3
1000

Ставки на Сборные

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. Евролига. Дивизион А. ПортугалияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:15
243
ГерманияАзербайджан
Заключение пари временно недоступно
+0
13:15
1107
19-е июня
ГерманияАзербайджан
Основное время
2,25
6,00
2,05
7.5
1,85
1,85
+14
14:45
3625
19-е июня
ПортугалияУкраина
Основное время
1,19
9,30
6,60
8.5
1,72
2,00
7.5
2,20
1,58
9.5
1,43
2,60
+18
16:00
1474
19-е июня
ФранцияПольша
Основное время
2,15
6,00
2,15
7.5
2,00
1,72
+14
17:30
3629
19-е июня
БеларусьТурция
Основное время
1,37
7,40
4,30
8.5
1,72
2,00
7.5
2,22
1,58
9.5
1,43
2,60
+18
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из 2событий

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Квалификация. Мужчины. Европа. ПортугалияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:15
3100
19-е июня
ЭстонияШвеция
Основное время
1,30
7,20
5,40
6.5
2,13
1,68
+10
16:00
3857
19-е июня
ЧехияНорвегия
Основное время
1,95
5,65
2,50
6.5
2,10
1,65
+10
17:30
3859
19-е июня
АнглияРумыния
Основное время
1,62
6,55
3,15
8.5
1,85
1,85
+10
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