1000
Ставки на Сборные
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. Евролига. Дивизион А. ПортугалияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Заключение пари временно недоступно
19-е июня
Основное время
2,25
6,00
2,05
7.5
1,85
1,85
—
—
19-е июня
Основное время
1,19
9,30
6,60
8.5
1,72
2,00
7.5
2,20
1,58
9.5
1,43
2,60
19-е июня
Основное время
2,15
6,00
2,15
7.5
2,00
1,72
—
—
19-е июня
Основное время
1,37
7,40
4,30
8.5
1,72
2,00
7.5
2,22
1,58
9.5
1,43
2,60
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Квалификация. Мужчины. Европа. ПортугалияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
19-е июня
Основное время
1,30
7,20
5,40
6.5
2,13
1,68
—
—
19-е июня
Основное время
1,95
5,65
2,50
6.5
2,10
1,65
—
—
19-е июня
Основное время
1,62
6,55
3,15
8.5
1,85
1,85
—
—