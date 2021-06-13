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1-я лига9
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Ставки на Польша

ФУТБОЛ. Польша. 1-я лигаОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:40
1452
12-е июня
Видзев ЛодзьОдра Ополе
Основное время
1,90
3,75
3,75
+3
13:40
1986
12-е июня
ГКС ЯстржебьеРесовия
Основное время
2,40
3,25
3,00
+3
13:40
1955
12-е июня
Пуща НеполомицеБелхатув
Основное время
2,05
3,50
3,50
+3
13:40
1987
12-е июня
Хробры ГлогувАрка Гдыня
Основное время
3,75
3,75
1,90
+3
13:40
1330
13-е июня
Гурник ЛенчнаСандецья
Основное время
1,90
3,75
3,75
+10
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из 4событий

ФУТБОЛ. Польша. 3-я лигаОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
18:00
3457
8-е июня
Знич Бяла ПискаЯгеллония Белосток II
Основное время
2,15
3,60
2,90
3.0
1,93
1,78
3.5
1,59
2,22
2.5
2,41
1,51
+361
Прямые трансляции26
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