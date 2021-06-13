1000
Ставки на Польша
ФУТБОЛ. Польша. 1-я лигаОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
12-е июня
Основное время
1,90
3,75
3,75
—
—
—
12-е июня
Основное время
2,40
3,25
3,00
—
—
—
12-е июня
Основное время
2,05
3,50
3,50
—
—
—
12-е июня
Основное время
3,75
3,75
1,90
—
—
—
13-е июня
Основное время
1,90
3,75
3,75
—
—
—
ФУТБОЛ. Польша. 3-я лигаОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Основное время
2,15
3,60
2,90
3.0
1,93
1,78
3.5
1,59
2,22
2.5
2,41
1,51