1000
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ХОККЕЙ. Международные. Клубы. Альпийская хоккейная лигаОсновная линия
Победитель1X2
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1-е апреля
Основное время
1,14
8,80
9,60
1,90
6.50
1,81
1,64
7.00
2,13
2,31
6.00
1,55
1-е апреля
Основное время
1,75
4,50
3,30
1,84
6.00
1,87
2,18
5.50
1,61
1,59
6.50
2,22
1-е апреля
Основное время
1,43
5,40
4,70
1,95
6.00
1,76
1,67
6.50
2,08
2,30
5.50
1,55
1-е апреля
Основное время
1,31
6,40
5,60
1,85
6.50
1,85
1,60
7.00
2,19
2,24
6.00
1,58
ХОККЕЙ. Международные. Клубы. Эрсте ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
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3-е апреля
Основное время
2,03
4,20
2,70
1,81
6.00
1,89
2,16
5.50
1,62
1,57
6.50
2,25