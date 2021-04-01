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ХОККЕЙ. Международные. Клубы. Альпийская хоккейная лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
1836
1-е апреля
ОлимпияШтерцинг Випитено
Основное время
1,14
8,80
9,60
1,90
6.50
1,81
1,64
7.00
2,13
2,31
6.00
1,55
20:00
1845
1-е апреля
АзиагоКортина
Основное время
1,75
4,50
3,30
1,84
6.00
1,87
2,18
5.50
1,61
1,59
6.50
2,22
21:00
1865
1-е апреля
ПустертальЛустенау
Основное время
1,43
5,40
4,70
1,95
6.00
1,76
1,67
6.50
2,08
2,30
5.50
1,55
21:30
1906
1-е апреля
ЕсеницеХК Грёден
Основное время
1,31
6,40
5,60
1,85
6.50
1,85
1,60
7.00
2,19
2,24
6.00
1,58

ХОККЕЙ. Международные. Клубы. Эрсте ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:30
1951
3-е апреля
ЧиксередаКорона Брашов
Основное время
2,03
4,20
2,70
1,81
6.00
1,89
2,16
5.50
1,62
1,57
6.50
2,25
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