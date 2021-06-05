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BTS Pro Series3
Weplay Animajor16
1000

Ставки на Dota-2

DOTA-2. Dota-2. BTS Pro SeriesОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
23:00
1118
5-е июня
4 ZoomersUndying
Весь матч
1,72
2,04
2.5
1,82
1,92
+14
02:00
2318
6-е июня
InfamousD2 Hustlers
Весь матч
1,52
2,42
2.5
1,78
1,97
+14
06:00
1750
6-е июня
Motivade.trust GamingGalaxy Racer
Весь матч
1,43
2,70
2.5
1,74
2,02
+14

DOTA-2. Dota-2. Weplay AnimajorОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
16:45
2388
5-е июня
Team LiquidNigma
Весь матч
3,80
2,01
2,85
+14
18:00
2255
5-е июня
Team SpiritPSG.LGD
Весь матч
7,40
2,38
1,81
+14
18:00
2270
5-е июня
Vici GamingEvil Geniuses
Весь матч
3,80
1,98
2,95
+14
20:00
2233
5-е июня
NigmaTnc Predator
Весь матч
1,82
2,36
7,40
+14
20:00
2256
5-е июня
PSG.LGDTeam Liquid
Весь матч
2,23
2,12
5,20
+14
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