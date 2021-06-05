1000
Ставки на Dota-2
DOTA-2. Dota-2. BTS Pro SeriesОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
5-е июня
Весь матч
1,72
—
2,04
2.5
1,82
1,92
—
—
6-е июня
Весь матч
1,52
—
2,42
2.5
1,78
1,97
—
—
Весь матч
1,43
—
2,70
2.5
1,74
2,02
—
—
DOTA-2. Dota-2. Weplay AnimajorОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
5-е июня
Весь матч
3,80
2,01
2,85
—
—
—
5-е июня
Весь матч
7,40
2,38
1,81
—
—
—
5-е июня
Весь матч
3,80
1,98
2,95
—
—
—
5-е июня
Весь матч
1,82
2,36
7,40
—
—
—
5-е июня
Весь матч
2,23
2,12
5,20
—
—
—