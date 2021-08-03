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Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 60 кг3
Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 67 кг4
Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 97 кг4
1000

Ставки на Международные

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Международные. Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 60 кгОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:00
1304
2-е августа
Футима К. победитель ОИ-2020
Итоги
1,75
+1
13:00
1308
2-е августа
Емелин С. победитель ОИ-2020
Итоги
2,00
+1
13:00
1353
2-е августа
Камал К. победитель ОИ-2020
Итоги
7,50
+1

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Международные. Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 67 кгОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:00
3414
4-е августа
Борреро И.М. победитель ОИ-2020
Итоги
1,30
+1
13:00
3427
4-е августа
Сурков А. победитель ОИ-2020
Итоги
3,40
+1
13:00
3462
4-е августа
Немеш М. победитель ОИ-2020
Итоги
7,50
+1
13:00
3463
4-е августа
Штеблер Ф. победитель ОИ-2020
Итоги
8,50
+1

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Международные. Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 97 кгОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:00
3343
3-е августа
Евлоев М. победитель ОИ-2020
Итоги
1,75
+1
13:00
3350
3-е августа
Алексанян А. победитель ОИ-2020
Итоги
2,05
+1
13:00
3377
3-е августа
Илдем Дж. победитель ОИ-2020
Итоги
8,50
+1
13:00
3378
3-е августа
Хади Сарави М. победитель ОИ-2020
Итоги
9,50
+1
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