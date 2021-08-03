1000
Ставки на Международные
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Международные. Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 60 кгОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
2-е августа
Итоги
1,75
—
—
—
—
—
2-е августа
Итоги
2,00
—
—
—
—
—
2-е августа
Итоги
7,50
—
—
—
—
—
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Международные. Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 67 кгОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
4-е августа
Итоги
1,30
—
—
—
—
—
4-е августа
Итоги
3,40
—
—
—
—
—
4-е августа
Итоги
7,50
—
—
—
—
—
4-е августа
Итоги
8,50
—
—
—
—
—
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Международные. Олимпиада 2020. Токио. Мужчины. Категория до 97 кгОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
3-е августа
Итоги
1,75
—
—
—
—
—
3-е августа
Итоги
2,05
—
—
—
—
—
3-е августа
Итоги
8,50
—
—
—
—
—
3-е августа
Итоги
9,50
—
—
—
—
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