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ВОДНОЕ ПОЛО. Россия. КубокОсновная линия

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18:55
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24-е октября
Динамо МоскваБалтика
Основное время
1,85
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