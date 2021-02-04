1000
Моя линия
ВОДНОЕ ПОЛО. Международные. Клубы. Евролига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е февраля
Основное время
23,00
21,00
1,00
1,76
23.50
1,95
—
—
4-е февраля
Основное время
1,41
7,20
4,10
1,85
18.50
1,85
—
—
4-е февраля
Основное время
1,38
8,00
4,10
1,85
20.50
1,85
—
—
4-е февраля
Основное время
1,01
20,00
20,00
1,86
21.50
1,84
—
—
4-е февраля
Основное время
1,01
20,00
20,00
1,85
19.50
1,85
—
—
4-е февраля
Основное время
4,80
7,60
1,34
1,85
19.50
1,85
—
—