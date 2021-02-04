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ВОДНОЕ ПОЛО. Международные. Клубы. Евролига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
4642
4-е февраля
Lille UcEkipe Orizzonte
Основное время
23,00
21,00
1,00
1,76
23.50
1,95
20:00
4598
4-е февраля
Olympiakos PiraeusCS Plebiscito Padova
Основное время
1,41
7,20
4,10
1,85
18.50
1,85
20:30
4571
4-е февраля
Kinef-Surgutneftegaz KirishiCn Mataro
Основное время
1,38
8,00
4,10
1,85
20.50
1,85
21:00
4590
4-е февраля
Uvse BudapestCn Sant Andreu
Основное время
1,01
20,00
20,00
1,86
21.50
1,84
22:00
4599
4-е февраля
Sis RomaOlympic Nice Natation
Основное время
1,01
20,00
20,00
1,85
19.50
1,85
22:30
4591
4-е февраля
Css VeronaCE Mediterrani
Основное время
4,80
7,60
1,34
1,85
19.50
1,85
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