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ВОДНОЕ ПОЛО. Греция. А1. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:30
3175
26-е июня
Этникос (ж)Вульягмени (ж)
Основное время
1,90
19.50
1,80
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