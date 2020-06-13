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14:00
5326
13-е июня
Нганханг (ж)
Биньдьен Лонган (ж)
Весь матч (по сетам)
2,50
1,47
—
—
—
16:30
5328
13-е июня
Хайзыонг (ж)
Киньбак (ж)
Весь матч (по сетам)
8,50
1,04
—
—
—
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