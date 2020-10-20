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ВОЛЕЙБОЛ. Венгрия. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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19:00
271
Перерыв
Капошвар (ж)МАВ Элёре (ж)
2519
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
-
12,50
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