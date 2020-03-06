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ВОЛЕЙБОЛ. Украина. 1-я лига. МужчиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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3-й сет
Эпицентр Подоляни ГородокНикополь
2519
2518
00
20
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
-
17,00
2,15
-20.50/20.50
1,65
1,65
131.50
2,15
—
ВОЛЕЙБОЛ. Украина. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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2-й сет
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
12,50
-
2,10
32.50/-32.50
1,65
1,75
117.50
1,95
—