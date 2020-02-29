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ВОЛЕЙБОЛ. Турция. Эфелер-лига. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
6487
29-е февраля
не начался
ГалатасарайСоргун Блд
Весь матч
1,06
7,20
15:30
6418
29-е февраля
не начался
Токат Блд ПлевнеАрхави Блд
Весь матч
1,07
6,80
16:00
6414
29-е февраля
не начался
Бурса Б. ШехирСпор Тото
Весь матч
2,95
1,35
18:00
6495
29-е февраля
не начался
ФенербахчеИстанбул ББСК
Весь матч
1,04
8,20
19:00
6486
29-е февраля
не начался
Зираат БанкасиАркас Спор
Весь матч
1,83
1,87

ВОЛЕЙБОЛ. Турция. Султанлар-лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:30
7405
29-е февраля
не начался
Вакифбанк (ж)Бешикташ (ж)
Весь матч
1,00
12,00
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