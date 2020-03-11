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ВОЛЕЙБОЛ. Тунис. Насьональ А. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
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20:00
447
1-й сет
КелибияКС Сфаксьен
1014
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
20:00
446
1-й сет
ЭС СусМарса
1313
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,04
8,25
1,95
-15.50/15.50
1,75
1,85
141.50
1,85
20:00
448
1-й сет
Эсперанс ТунисБу Саид
166
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
-
12,00
2,00
-23.50/23.50
1,70
1,85
128.50
1,85
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