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ВОЛЕЙБОЛ. Словакия. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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16:00
282
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Спа Брусно (ж)УКФ Нитра (ж)
2828
00
Весь матч
7,90
1,06
1,86
2.50/-2.50
1,88
1,85
159.50
1,89
1,88
157.50
1,86
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