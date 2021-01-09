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16:00
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1-й сет. Пауза между розыгрышами
Спа Брусно (ж)
УКФ Нитра (ж)
28
28
0
0
Весь матч
7,90
1,06
1,86
2.50/-2.50
1,88
1,85
159.50
1,89
1,88
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