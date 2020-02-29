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ВОЛЕЙБОЛ. Словакия. Экстралига. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
4643
29-е февраля
не начался
Славия СвидникСпартак Миява
Весь матч
1,44
2,60
20:00
4279
29-е февраля
не начался
Спартак КомарноПрешов
Весь матч
1,36
2,90
20:30
4246
29-е февраля
не начался
КошицеВК Эконом СПУ Нитра
Весь матч
1,36
2,90

ВОЛЕЙБОЛ. Словакия. Экстралига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
5407
29-е февраля
не начался
Славия Братислава (ж)Прешов (ж)
Весь матч
1,01
11,00
20:00
5405
29-е февраля
не начался
УКФ Нитра (ж)Купеле Брусно (ж)
Весь матч
1,01
11,00
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