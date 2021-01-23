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ВОЛЕЙБОЛ. Швеция. Grand Prix. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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14:30
2583
23-е января
Хюльте Хальмстад (ж)Соллентуна (ж)
Весь матч
1,02
9,80
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