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ВОЛЕЙБОЛ. Швейцария. NLA. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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18:00
4429
3-е октября
Пфеффинген (ж)Канти Шаффхаузен (ж)
Весь матч
1,35
2,95
18:30
4432
3-е октября
Дюдинген (ж)Женева (ж)
Весь матч
1,19
4,20
18:30
4444
3-е октября
Шезо (ж)Невшатель (ж)
Весь матч
3,30
1,29
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