LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
60
Видео
25
Скоро
Популярное
294
Российская Премьер-Лига
67
АПЛ
39
Бундеслига
28
Примера
23
Серия A
30
Лига 1
24
КХЛ
18
Ролан Гаррос. Мужчины
33
Ролан Гаррос. Женщины
25
NBA. Плей-офф. Орландо
2
Лига Ставок - Чемпионат России
3
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
3
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Швейцария. NLA. Женщины
Основная линия
Победитель
1
2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
18:00
4429
3-е октября
Пфеффинген (ж)
Канти Шаффхаузен (ж)
Весь матч
1,35
2,95
—
—
—
18:30
4432
3-е октября
Дюдинген (ж)
Женева (ж)
Весь матч
1,19
4,20
—
—
—
18:30
4444
3-е октября
Шезо (ж)
Невшатель (ж)
Весь матч
3,30
1,29
—
—
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
25
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru