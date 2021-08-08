Популярное

Футбол

Теннис

Баскетбол

Волейбол

Хоккей

Настольный теннис

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

Бокс

MMA

Австралийский футбол

Американский футбол

Бейсбол

Водное поло

Вольная борьба

Гандбол

Гребля

Греко-римская борьба

Дартс

Дзю-До

Легкая атлетика

Олимпиада

Плавание

Прыжки в воду

Регби

Синхронное плавание

Спортивная гимнастика

Стрельба

Стрельба из лука

Тхэквондо

Фехтование

Формула 1

Художественная гимнастика

Шахматы

Сборные
Олимпиада 2020. Мужчины. Токио6
Олимпиада 2020. Женщины. Токио7
Аргентина
Бразилия
1000

Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. Токио

ВОЛЕЙБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
03:00
1075
25-е июля
Россия (ОКР) (ж)Италия (ж)
Весь матч
6,00
1,11
+18
05:05
1318
25-е июля
США (ж)Аргентина (ж)
Весь матч по очкам
125.5
1,91
1,83
+2
08:20
3382
25-е июля
Сербия (ж)Доминиканская Республика (ж)
Весь матч
1,04
9,00
+22
10:25
1735
25-е июля
Китай (ж)Турция (ж)
Весь матч
1,05
8,60
+18
13:40
3411
25-е июля
Япония (ж)Кения (ж)
Весь матч по очкам
124.5
1,86
1,88
+2
15:45
3426
25-е июля
Бразилия (ж)Южная Корея (ж)
Весь матч по очкам
130.5
1,97
1,78
+2

ВОЛЕЙБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоИтоги

ПобедаДа
-
-
-
03:00
1081
8-е августа
Волейбол. Олимпиада 2020. Женщины
Все коэффициенты на данное событие (+24)
+24
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 Ставки на спорт в букмекерской компании «Лига Ставок»
Прямые трансляции21
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом