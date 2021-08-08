1000
Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. Токио
ВОЛЕЙБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
25-е июля
Весь матч
6,00
1,11
—
—
—
25-е июля
Весь матч по очкам
—
—
125.5
1,91
1,83
—
Весь матч
1,04
9,00
—
—
—
25-е июля
Весь матч
1,05
8,60
—
—
—
25-е июля
Весь матч по очкам
—
—
124.5
1,86
1,88
—
25-е июля
Весь матч по очкам
—
—
130.5
1,97
1,78
—
ВОЛЕЙБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоИтоги
ПобедаДа
-
-
-
8-е августа
Все коэффициенты на данное событие (+24)