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ВОЛЕЙБОЛ. Сборные. Кунг-волейбол. Товарищеский турнир. До 2-х побед в партиях (1-2 партии - до 21 очка, 3-я - до 15)Основная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:30
283
не начался
Индонезия (люб)Малайзия (люб)
00
00
00
Весь матч
1,93
1,80
16:00
2081
4-е апреля
Малайзия (люб)Индонезия (люб)
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
16:30
2602
4-е апреля
Филиппины (люб)Таиланд (люб)
Весь матч (по сетам)
2,15
1,62
17:00
2605
4-е апреля
Малайзия (люб)Филиппины (люб)
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
17:30
2606
4-е апреля
Индонезия (люб)Таиланд (люб)
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
18:00
2607
4-е апреля
Таиланд (люб)Малайзия (люб)
Весь матч (по сетам)
1,85
1,85
18:30
2608
4-е апреля
Филиппины (люб)Индонезия (люб)
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
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