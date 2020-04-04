Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Сборные. Кунг-волейбол. Товарищеский турнир. До 2-х побед в партиях (1-2 партии - до 21 очка, 3-я - до 15)Основная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
не начался
Весь матч
1,93
1,80
—
—
—
4-е апреля
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
—
—
—
4-е апреля
Весь матч (по сетам)
2,15
1,62
—
—
—
4-е апреля
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
—
—
—
4-е апреля
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
—
—
—
4-е апреля
Весь матч (по сетам)
1,85
1,85
—
—
—
4-е апреля
Весь матч (по сетам)
1,95
1,75
—
—
—