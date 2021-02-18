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ВОЛЕЙБОЛ. Румыния. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
308
3-й сет. Розыгрыш очка
Рапид Бухарест (ж)Волунтари (ж)
1325
2729
2420
02
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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