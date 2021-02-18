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12:00
308
3-й сет. Розыгрыш очка
Рапид Бухарест (ж)
Волунтари (ж)
13
25
27
29
24
20
0
2
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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