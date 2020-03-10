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ВОЛЕЙБОЛ. Россия. Высшая Лига Б. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
279
3-й сет
Италмас ИжГТУ (ж)Тулица 2 (ж)
2426
2520
1521
11
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
3,10
1,35
1,90
4.50/-4.50
1,80
1,85
199.50
1,85
18:00
309
1-й сет
Воронеж (ж)Северянка 2 (ж)
1620
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
2,50
1,50
1,90
5.50/-5.50
1,80
1,80
182.50
1,90
18:00
310
2-й сет
Рязань (ж)Балтийская волна (ж)
2510
11
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,03
10,50
2,05
-27.50/27.50
1,70
1,80
125.50
1,95
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