Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Россия. Высшая Лига Б. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-й сет
Италмас ИжГТУ (ж)Тулица 2 (ж)
2426
2520
1521
11
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
3,10
1,35
1,90
4.50/-4.50
1,80
1,85
199.50
1,85
—
1-й сет
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
2,50
1,50
1,90
5.50/-5.50
1,80
1,80
182.50
1,90
—
2-й сет
Рязань (ж)Балтийская волна (ж)
2510
11
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,03
10,50
2,05
-27.50/27.50
1,70
1,80
125.50
1,95
—