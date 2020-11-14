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ВОЛЕЙБОЛ. Португалия. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
353
1-й сет. Пауза между сетами
Гинастика (ж)Санту Тирсу (ж)
2325
01
Весь матч
3,20
1,32
1,80
6.50/-6.50
1,94
1,85
182.50
1,89
1,93
181.50
1,81
14:00
365
2-й сет. Розыгрыш очка
Гуйфас (ж)Пиденсе (ж)
2516
94
10
Весь матч
1,01
12,50
1,87
-22.50/22.50
1,87
1,85
128.50
1,89
2,03
127.50
1,73
14:00
349
1-й сет. Пауза между сетами
Повуа (ж)Оэйраш (ж)
2513
10
Весь матч
1,09
6,60
1,92
-21.50/21.50
1,82
1,86
133.50
1,88
1,91
132.50
1,83
14:00
354
1-й сет. Пауза между сетами
Эшмориш (ж)Мамеде (ж)
2025
01
Весь матч
3,62
1,26
1,90
9.50/-9.50
1,84
1,89
178.50
1,85
1,82
179.50
1,92
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