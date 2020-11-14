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ВОЛЕЙБОЛ. Португалия. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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14:00
333
2-й сет. Розыгрыш очка
Академика де ЭшпиньюЛоуза
259
124
10
Весь матч
2,02
-40.50/40.50
1,74
1,74
110.50
2,02
2,03
109.50
1,73
14:00
342
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Де ЛисбоаКултурал Де Гуйфайс
1812
00
Заключение пари временно недоступно
14:00
348
1-й сет. Пауза между сетами
КондейшаОдивелас
2520
10
Весь матч
1,02
11,00
1,96
-15.50/15.50
1,78
1,90
136.50
1,84
1,78
137.50
1,96
14:00
350
1-й сет. Пауза между сетами
Песо да РегуаМаринхенсе
1925
01
Весь матч
4,50
1,18
1,92
11.50/-11.50
1,82
1,89
174.50
1,85
1,85
175.50
1,89
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