1000
Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Никарагуа. Примера. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-й сет
Леонес Де Манагуа (ж)Индегенас Де Матагалпа (ж)
2518
1211
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
-
12,00
2,00
-20.50/20.50
1,70
1,80
131.50
1,90
—
2-й сет
Реал Эстель (ж)Френт Сюр Ривас (ж)
2522
913
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,16
4,45
2,05
-8.50/8.50
1,70
1,80
184.50
1,90
—
2-й сет
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,04
8,50
1,95
-15.50/15.50
1,80
—
—
2-й сет
Шонталес (ж)Пантерас Де Манагуа (ж)
1425
1115
01
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
12,50
-
—
1,65
127.50
2,10
—