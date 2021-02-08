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ВОЛЕЙБОЛ. Никарагуа. Примера. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
00:00
254
2-й сет
Леонес Де Манагуа (ж)Индегенас Де Матагалпа (ж)
2518
1211
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
-
12,00
2,00
-20.50/20.50
1,70
1,80
131.50
1,90
00:00
278
2-й сет
Реал Эстель (ж)Френт Сюр Ривас (ж)
2522
913
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,16
4,45
2,05
-8.50/8.50
1,70
1,80
184.50
1,90
00:00
262
2-й сет
Тибуронас Де Гранада (ж)Кафеталерас Де Каразо (ж)
2519
1310
10
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,03
9,50
1,95
-16.50/16.50
1,75
1,80
135.50
1,90
00:00
249
2-й сет
Шонталес (ж)Пантерас Де Манагуа (ж)
1425
1115
01
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
12,50
-
1,65
127.50
2,10
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