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ВОЛЕЙБОЛ. Нидерланды. Кубок. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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4-й сет. Розыгрыш очка
Спрингедаль Сет Ап 65 (ж)Экар Аполло 8 (ж)
1925
1625
2521
00
12
Весь матч
7,90
1,06
1,99
15.50/-15.50
1,76
1,80
176.50
1,94
2,04
175.50
1,72
3-й сет. Пауза между сетами
Фаст Фламингос-Активиа (ж)Слидрехт Спорт (ж)
2511
2025
2325
12
Весь матч
6,25
1,10
1,95
-3.50/3.50
1,79
1,86
175.50
1,88
2,15
174.50
1,65
4-й сет. Пауза между розыгрышами
Эуроспед ТВТ (ж)Реджио Зволе (ж)
1425
2518
1925
43
12
Весь матч
3,62
1,26
1,82
1.50/-1.50
1,92
1,86
186.50
1,88
1,87
184.50
1,87