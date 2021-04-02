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ВОЛЕЙБОЛ. Нидерланды. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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17:00
180
1-й сет. Розыгрыш очка
ВоКАСА НеймегенАмисофт Ликургус
1312
00
Весь матч
3,89
1,23
1,87
9.50/-9.50
1,87
1,85
179.50
1,89
1,90
178.50
1,84
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