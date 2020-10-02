Избранное
LIVE63
Видео
21
Скоро
Популярное294Российская Премьер-Лига67АПЛ39Бундеслига34Примера23Серия A34Лига 124КХЛ13Ролан Гаррос. Мужчины31Ролан Гаррос. Женщины22NBA. Плей-офф. Орландо2Лига Ставок - Чемпионат России3Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол1
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ВОЛЕЙБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. Мужчины. КвалификацияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
3783
2-е октября
Динамо МоскваЗадруга Айх/Доб
Весь матч
1,66
2,10
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию21
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru