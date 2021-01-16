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ВОЛЕЙБОЛ. Китайский Тайбэй. Чемпионат. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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12:15
178
ДжейСЛ Груп (ж)Чайна Файбер (ж)
00
00
00
1-й сет
5,05
1,13
1,85
5.50/-5.50
1,85
1,77
44.50
1,94
2,11
43.50
1,65
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