24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE20
Видео
10
Скоро
Популярное207Российская Премьер-Лига44АПЛ27Примера11Серия A11Бундеслига12Лига 111ЧМ-2021. До 20 лет. Канада24КХЛ61Евролига. Мужчины5Лига Про. Мужчины. Зал А41
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол1
Спецпредложение
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ВОЛЕЙБОЛ. Киргизия. Национальная лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
09:30
154
1-й сет. Розыгрыш очка
Улар Бишкек (ж)Ала Тоо (ж)
22
00
Заключение пари временно недоступно
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию10
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru