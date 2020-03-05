Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Израиль. Национальная лига. МужчиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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4-й сет
Академик ТимЭлитцур Ашкелон
2522
2025
2513
64
21
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,04
11,50
2,15
-15.50/15.50
1,60
1,80
175.50
1,90
—
1-й сет
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
1,45
2,60
1,95
-8.50/8.50
1,75
1,85
180.50
1,85
—
1-й сет
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
7,00
1,07
1,85
15.50/-15.50
1,85
1,85
139.50
1,85
—
не начался
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно