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ВОЛЕЙБОЛ. Италия. Региональная лига. До 19 лет. Женщины
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22:00
120
2-й сет
Бузнаго Орандже (до 19) (ж)
Висконтини Милано (до 19) (ж)
25
16
5
4
0
0
1
0
2-й сет
1,04
8,12
1,95
-7.50/7.50
1,76
1,94
42.50
1,77
1,66
43.50
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