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ВОЛЕЙБОЛ. Италия. Региональная лига. До 19 лет. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
120
2-й сет
Бузнаго Орандже (до 19) (ж)Висконтини Милано (до 19) (ж)
2516
54
00
10
2-й сет
1,04
8,12
1,95
-7.50/7.50
1,76
1,94
42.50
1,77
1,66
43.50
2,09
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